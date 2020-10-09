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  • УПА подали заявку на проведення 3-тисячного маршу в центрі Києва на день захисника України
09 жовтня 2020, пʼятниця, 16:58 5
Політика 2020-10-09T17:45:02+03:00
Українські Новини
УПА подали заявку на проведення 3-тисячного маршу в центрі Києва на день захисника України

УПА подали заявку на проведення 3-тисячного маршу в центрі Києва на день захисника України

Ольга Фандорина
Марш, ОУН-УПА, Марш УПА, КМДА, День захисника України, Марш у Києві
Марш УПА. Фото: delo.ua
Марш УПА. Фото: delo.ua

Київська міська державна адміністрація (КМДА) отримала заявку на проведення маршу УПА в 3 тис. осіб в центрі міста 14 жовтня, в День захисника.

Про це йдеться у відповіді департаменту громадських комунікацій КМДА на запит Українських Новин.

Всього станом на 9 жовтня КМДА отримала 3 заявки на проведення масових заходів.

Так, громадська організація "Правий сектор" має намір провести марш патріотів України "Марш УПА", кількість заявлених учасників - 3 тис.

Марш планується провести з 12:00 до 15:00 за маршрутом "пам'ятник Тарасу Шевченку - бульвар Шевченка - вул. Хрещатик - вул. Інститутська - Офіс Президента".

Крім того, всеукраїнське об'єднання "Свобода" заявило про проведення спортивно-розважального заходу з 10:00 до 17:00 на 100 осіб на вул. Оноре де Бальзака.

Також громадянське об'єднання "Центр гуманітарних місій" має намір провести велопробіг з 9:00 до 13:00 за маршрутом "Михайлівська площа - Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Як повідомляли Українські Новини, минулого року близько 12 тис. активістів провели віче і почали марш УПА в центрі Києва. Під час нього учасники маршу УПА наблизилися до Офісу Президента на вул. Банковій та обклеїли будівлю портретами загиблих воїнів АТО

Крім того, біля Міністерства закордонних справ у Києві активісти, друзі та рідні нацгвардійця Віталія Марківа, якого в липні італійський суд засудив до 24 років ув'язнення, виходили на акцію протесту.

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