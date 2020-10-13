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13 жовтня 2020, вівторок, 05:45 5
Суспільство 2020-10-13T07:30:02+03:00
Українські Новини
До Дня захисника майже 30 тис. киян отримають матеріальну допомогу. Кому нарахують виплати

До Дня захисника майже 30 тис. киян отримають матеріальну допомогу. Кому нарахують виплати

Анна Рудык
Соцвиплати, День захисника України, Допомога, 14 жовтня
Виплати
Виплати

29 тис. киян, зокрема сім'ям Героїв Небесної сотні, учасникам бойових дій на Донбасі, волонтерам до Дня захисника 14 жовтня Київська міська державна адміністрація (КМДА) вирішила виплатити 0,8-1,5 тис. гривень одноразової допомоги.

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

Допомогу також отримають переселенці з Донбасу, які перебувають на обліку і проживають в Києві.

За 1,5 тис. гривень отримають члени сімей загиблих учасників "Революції гідності" або загиблих під час бойових дій на сході України (в тому числі і сім'ї волонтерів), а також особи, які отримали поранення під час "Революції гідності" і бойових дій на Донбасі.

За 1 тис. гривень виплатять киянам, що отримали тяжкі тілесні ушкодження під час "Революції гідності".

Допомогу в розмірі 800-900 гривень отримають кияни, які зазнали травм середньої тяжкості під час "Революції гідності", і кияни-учасники АТО, бійці-добровольці.

Виплати будуть здійснені в рамках міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам".

Як повідомляли Українськi Новини, цього тижня на українців чекає додатковий вихідний у зв'язку з державним святом.

Також ми писали, чи будуть працювати банки в День захисника України.

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