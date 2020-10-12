Вихідний 14 жовтня: як працюватимуть банки в День захисника України

У зв'язку з офіційним святковим вихідним в середу, 14 жовтня, б анки не будуть працювати . Про це свідчать дані графіка Національного банку України зі встановлення робочих і вихідних днів на 2020 рік, передають Українські Новини.

Так, в середу, 14 жовтня банківська система працювати не буде.

Згідно з календарем, банки до кінця поточного року також будуть вихідними в п'ятницю, 25 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, 14 жовтня 2014 року указом президента України був встановлений "День захисника України". Одночасно було скасовано указ 2009 року, згідно з яким 23 лютого відзначався День захисника Вітчизни. 5 березня 2015 року Верховна Рада України оголосила 14 жовтня вихідним днем. У 2017 році президент України підписав закон про призначення вихідним днем в Україні 25 грудня і скасування вихідного дня 2 травня.

Тим часом 14 жовтня в Україні також відзначають День українського козацтва. У зв'язку з Днем захисника України передбачено офіційний вихідний. Таким чином, українці відпочиватимуть один день серед тижня і ще два - на вихідних.

Водночас синоптики прогнозують, що перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні. Кінець жовтня очікується майже зимовим: з 26-27 жовтня температура знизиться до нуля, зарядять все посилюються дощі.

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