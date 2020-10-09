Наступного тижня на українців чекає три вихідних

Наступного тижня в зв'язку з державним святом, 14 жовтня, українців очікує три вихідних дні. Українські Новини розкажуть про офіційні днями відпочинку.

Так, на наступному тижні, 14 жовтня, в Україні відзначається державне свято - День захисника України, а також День українського козацтва. У зв'язку з Днем захисника України передбачено офіційний вихідний. Таким чином, українці відпочиватимуть один день серед тижня і ще два - на вихідних.

Крім того, вівторок, 13 жовтня, повинен бути передсвятковим робочим днем, скороченим на 1 годину.

Також 14 жовтня православні християни відзначають Покрову Пресвятої Богородиці, який є одним з 12 великих церковних свят в році.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозують, що перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні. Кінець жовтня очікується майже зимовим: з 26-27 жовтня температура знизиться до нуля, зарядять все посилюються дощі.

Також взимку 2020-2021 в Україні очікується тепла погода з нетривалими періодами морозів.

Тим часом клімат України змінюється швидше глобального, стрімко перетворюючись на південний.

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