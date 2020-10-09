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09 жовтня 2020, пʼятниця, 06:00 7
Суспільство 2020-10-09T06:00:01+03:00
Українські Новини
Наступного тижня на українців чекає три вихідних

Наступного тижня на українців чекає три вихідних

Анна Рудык
вихідні, День захисника України, Покрова, 14 жовтня, Козацтво
Календар. Фото: pixabay
Календар. Фото: pixabay

Наступного тижня в зв'язку з державним святом, 14 жовтня, українців очікує три вихідних дні. Українські Новини розкажуть про офіційні днями відпочинку.

Так, на наступному тижні, 14 жовтня, в Україні відзначається державне свято - День захисника України, а також День українського козацтва. У зв'язку з Днем захисника України передбачено офіційний вихідний. Таким чином, українці відпочиватимуть один день серед тижня і ще два - на вихідних.

Крім того, вівторок, 13 жовтня, повинен бути передсвятковим робочим днем, скороченим на 1 годину.

Також 14 жовтня православні християни відзначають Покрову Пресвятої Богородиці, який є одним з 12 великих церковних свят в році.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозують, що  перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні. Кінець жовтня очікується майже зимовим: з 26-27 жовтня температура знизиться до нуля, зарядять все посилюються дощі. 

Також  взимку 2020-2021 в Україні очікується тепла погода з нетривалими періодами морозів. 

Тим часом клімат України змінюється швидше глобального, стрімко перетворюючись на південний.

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