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13 жовтня 2020, вівторок, 23:13 4
Події 2020-10-13T23:26:15+03:00
Українські Новини
Дефіцит води в Криму. У Севастополі введено режим підвищеної готовності

Дефіцит води в Криму. У Севастополі введено режим підвищеної готовності

Анна Рудык
Анексований Крим, Дефіцит води, Дефіцит водних ресурсів, Дефіцит води в Криму
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

Після того, як в Криму висох найбільший і відомий водоспад - Учан-Су,

В одному з міст анексованого Росією півострова - Севастополі - введений режим підвищеної готовності через скорочення запасів води у той час, як в Криму висох найбільших водоспад Учан-Су. Про це йдеться в повідомленні пресслужби міського уряду.

Так, повідомляється, що ресурсів місцевого водосховища, якщо не буде великої кількості опадів, вистачить на 81 день (до 1-2 січня 2021 року).

"У Севастополі введено режим підвищеної готовності у зв'язку зі скороченням запасів води. Відповідне рішення було прийнято сьогодні за підсумками засідання комісії з надзвичайних ситуацій", - йдеться в повідомленні.

За даними місцевого уряду, наразі запаси Чернеченського водосховища, від якого отримує воду майже все місто, складають 16,8 млн куб. м води. При цьому 7 млн ​​куб. м - це недоторканний запас, нижче якого опускатися не можна.

"З урахуванням того, що до кінця року серйозних опадів не очікується, води вистачить на 81 день", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що в рамках першочергових заходів проведуть роботи із заміни водопроводу, в першу чергу ділянок з великими втратами води, а також геологічні вишукування з метою пошуку та оцінки запасів підземних вод на території Севастополя.

Як повідомляли Українські Новини, рівень забруднення найбільшої річки Салгир в анексованому Криму в межах Сімферополя в тисячу разів перевищує норму. Причина цього — каналізаційні стоки.

Тим часом секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов проти відновлення подачі води в Крим.

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