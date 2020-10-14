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  • Зарплата Кернеса, який одужав від коронавірусу, у вересні становила 16,9 тис. гривень
14 жовтня 2020, середа, 06:45 5
Економіка 2020-10-14T07:15:03+03:00
Українські Новини
Зарплата Кернеса, який одужав від коронавірусу, у вересні становила 16,9 тис. гривень

Зарплата Кернеса, який одужав від коронавірусу, у вересні становила 16,9 тис. гривень

Кира Молчанова
Зарплата, Геннадій Кернес, Харків, зарплата чиновників
Геннадій Кернес. Фото: facebook.com/gennadykernes
Геннадій Кернес. Фото: facebook.com/gennadykernes

У вересні оклад мера Харкова Геннадія Кернеса, який нещодавно одужав від коронавірусу, склав 16 940 гривень.

Про це йдеться у відповіді Харківської міської ради на запит Українських Новин.

Оклад першого заступника мера Харкова Ігоря Терехова склав 15,5 тис. гривень.

Оклад заступника мера - керуючої справами виконавчого комітету міської ради Тетяни Чечетової-Терашвілі, заступника з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлани Горбунової-Рубан, заступника з питань сім'ї, молоді та спорту Костянтина Лобойченка, заступника з питань правового забезпечення Марини Стаматіної, заступника з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Тетяна Овінникова, заступника з питань житлово-комунального господарства Андрія Руденка, заступника з питань інфраструктури міста Євген Водовозов, заступника з питань цифрової трансформації Олега Дробота склав по 14,2 тис. гривень.

При цьому Харківська міськрада відмовилася повідомити розмір зарплати з надбавками.

"При розгляді запиту встановлено, що цей запит містить прохання надати доступ до персональних даних, тому такий розгляд здійснено з урахуванням приписів закону України "Про захист персональних даних"... Не належать до інформації з обмеженим доступом лише персональні дані, зазначені в декларації особи, уповноваженого на виконання функцій держави або місцевого самоврядування..." - йдеться в ньому.

Також наголошується, що тільки фізична особа, якої стосується конфіденційна інформація, відповідно до конституційного та законодавчим регулюванням права особи на збір, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації має право вільно, на власний розсуд визначати порядок ознайомлення з нею інших осіб, держави та органів місцевого самоврядування, а також право на збереження її в таємниці.

Як повідомляли Українські Новини, голова Харківської міської ради Геннадій Кернес захворів на коронавірус і перебуває в лікарні у свідомості. Мер Харкова був госпіталізований 14 вересня.

Пізніше голову Харківської міської ради Геннадія Кернеса, який захворів на коронавірус, доставили в німецьку клініку, його стан тяжкий.

Зазначається, що Кернес витратив 4,12 млн гривень на лікування і 1,75 млн гривень на транспортування до Німеччини.

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