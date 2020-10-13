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13 жовтня 2020, вівторок, 11:56 368
Політика 2020-10-13T12:45:02+03:00
Українські Новини
Кернес невдовзі повернеться до Харкова, а чутки про його погане самопочуття — спекуляції опонентів перед вибор

Кернес невдовзі повернеться до Харкова, а чутки про його погане самопочуття — спекуляції опонентів перед виборами, — мерія

Елена Новикова
Геннадій Кернес. Фото: Facebook.com/gennadykernes
Геннадій Кернес. Фото: Facebook.com/gennadykernes

У відповідь на заяву голови Харківської ОДА Олексія Кучера про те, що Кернес знаходиться у поганому фізичному стані і до виборів до Харкова не повернеться, директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сідоренко сказав: "Звідки він (Олексій Кучер - ред .), взяв, що Кернес не повернеться до виборів до Харкова, нам невідомо". Про це повідомляє Укрінформ.

Напередодні зі схожою заявою виступив адвокат, представник партії "Опозиційна платформа - За життя" Анатолій Родзинський. Він сказав, що у Геннадія Кернеса нібито стався інсульт, при цьому посилався на інформацію, отриману з берлінської клініки "Шаріте".

Коментуючи обидві заяви, Сидоренко сказав: "Заявляю, що ніхто і ніколи з клініки "Шаріте" не сказав би ні Кучеру, ні Родзинському про стан здоров'я Геннадія Кернеса або його діагноз".

Керівник пресслужби харківської мерії впевнений, хвиля фейкових новин, що піднялася, пов'язана з наближенням дати виборів, у яких чинний мер є кандидатом на пост голови міськради.

"Зараз ця інформація активно розганяється, і робиться це з однією метою - натягнути хоч якісь голоси за непрохідного кандидата від цієї партії", - сказав Юрій Сідоренко.

Нагадаємо, офіційно Харківська міськрада заявила про те, що Геннадій Кернес хворий на коронавірус, 15 вересня. Через два дні, 17 вересня, його перевезли на лікування до Німеччини, до клініки "Шаріте".

2 жовтня була опублікована офіційна заява професора клініки "Шаріте", який повідомив подробиці про стан Геннадія Кернеса: "Він прогресує з кожним днем, і ми сподіваємося на його повне одужання".

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