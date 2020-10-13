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13 жовтня 2020, вівторок, 20:32 8
Вибори 2020-10-13T21:30:02+03:00
Українські Новини
Бюджет "опитування Зеленського" потягне на $ 2 млн, — Віктор Шлінчак

Бюджет "опитування Зеленського" потягне на $ 2 млн, — Віктор Шлінчак

Кира Молчанова
Володимир Зеленський, Віктор Шлінчак, Опитування
Віктор Шлінчак. Фото: facebook.com/viktor.shlinchak
Віктор Шлінчак. Фото: facebook.com/viktor.shlinchak

Анонсоване Президентом України Володимиром Зеленським опитування в день місцевих виборів може обійтися $2 млн, які доведеться витратити на роздруківку опитувальних листів, оплату роботи людей і транспорт.

Таку думку висловив керівник проекту "Главком" Віктор Шлінчак на своїй сторінці в Facebook.

"30 000 виборчих дільниць. Мінімум дві людини для опитування. Оплата праці. Інструктування. Транспорт. Друк опитувальних листів. Виготовлення наметів. Виготовлення урни. Бюджет такої спецоперації Зеленського потягне на близько 2 мільйонів долларів.

Краще б купили тестів для дітей в школи у вересні.

Але є підозра - що і ці гроші вони спишуть з Антиковідного фонду. Мовляв, без цих запитань хвороба нізащо не відступить", — написав він.

Скріншот facebook.com/viktor.shlinchakСкріншот facebook.com/viktor.shlinchak

Як повідомляли "Українські Новини", президент Володимир Зеленський планує включити в опитування питання, що цікавлять молодь, наприклад, про легалізацію марихуани.

При цьому Центральна виборча комісія не має інформації про анонсований Зеленським опитуванні  25 жовтня і не привернути до його організації та проведення.

Громадянська мережа "Опора" заявляє, що таке опитування не може бути законно проведено в приміщеннях для голосування, а в разі проведення на вулиці -  не матиме юридичних наслідків.

Про ненастання юридичних наслідків для такого опитування заявили і в самому Офісі Президента.

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