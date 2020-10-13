підписатися на розсилку
28 28.41
32.9 33.5
˟
13 жовтня 2020, вівторок, 20:31 6
Економіка 2020-10-13T21:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку знову впала

Гривня на міжбанку знову впала

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс гривні, Міжбанк, Міжбанківський валютний ринок, курс на міжбанку, валюта на міжбанку, курс гривні на міжбанку
Гривні
Гривні

У вівторок, 13 жовтня, на міжбанківському валютному ринку курс гривні після зниження в понеділок знову знизився на 1 коп. до 28,31 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,28-28,31 UAH/USD, потім котирування виросли до 28,31-28,32 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,30-28,32 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,25% з 23,74 UAH/USD до 28,31 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зниження ВВП України з 8,2% до 7,2% у 2020. Крім того, МВФ поліпшив прогноз зростання української економіки у 2021 році з 1,1% до 3%.

Також в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 3,20 коп. до 28,4094 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,06 коп. до 28,1765 UAH/USD.

Крім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-14 жовтня, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH/USD.

 
Більше новин про: Курс валют курс долара курс гривні Міжбанк Міжбанківський валютний ринок курс на міжбанку валюта на міжбанку курс гривні на міжбанку

Після святкового вихідного долар в Україні подорож...
Рубль просів в обмінниках Києва. Курс російської н...
Долар і євро продовжують дорожчати. Курс валют на ...
Курс гривні на міжбанку після вихідних продовжив з...
В Україні продовжили адаптивний карантин до кінця 2020 року. Що зміниться
Кабмін заборонив роботу ресторанів з 22:00 до 7:00
Новини
Банкам стали довіряти більше. У вересні вклади населення в банках збільшилися 21:31
У Нідерландах зафіксовано перший в світі випадок смерті після повторного зараження коронавірусом 21:08
Прогноз погоди. Фото: pixabay
На Покрову в Україні очікуються дощі, місцями грози і туман. Але в деяких регіонах буде сухо 21:00 Карта
Затримання в центрі Києва. Фото: Управління комунікації Національної поліції України
Спецназ в центрі Києва затримував грабіжників зі стріляниною та гонитвою 20:50
У Харкові вирішили розпочати опалювальний сезон 15 жовтня 20:41
більше новин
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
Комісію за розрахунки платіжними картами можуть зменшити в 5-6 разів, — законопроект 10:37
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
Бути доступними для кожного вінничанина під час карантину, - кандидат в мери Вінниці Сергій Кудлаєнко запровадив безконтактні агітаційні призми 10:35
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
більше новин
У МОЗ не наполягатимуть на поверненні до тотального карантину в Україні 08:34
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
В Україні понад 22 тисячі хворих на пневмонію за тиждень. Це в п'ять разів більше, ніж влітку 11:32
Максиму Нефедову готують підозру за зловживання владою - вивів з-під санкцій 60 компаній, які співпрацюють з РФ 13:15 Документ
У МОЗ заявили про посилення адаптатованого карантину: чи буде повний локдаун 11:00
більше новин
МВФ поліпшив прогноз зниження ВВП України з 8,2% до 7,2% в 2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok