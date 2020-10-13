Гривня на міжбанку знову впала

У вівторок, 13 жовтня, на міжбанківському валютному ринку курс гривні після зниження в понеділок знову знизився на 1 коп. до 28,31 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,28-28,31 UAH/USD, потім котирування виросли до 28,31-28,32 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,30-28,32 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,25% з 23,74 UAH/USD до 28,31 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зниження ВВП України з 8,2% до 7,2% у 2020. Крім того, МВФ поліпшив прогноз зростання української економіки у 2021 році з 1,1% до 3%.

Також в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 3,20 коп. до 28,4094 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,06 коп. до 28,1765 UAH/USD.

Крім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-14 жовтня, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH/USD.

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