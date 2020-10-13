МВФ поліпшив прогноз зниження ВВП України з 8,2% до 7,2% в 2020

Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зниження ВВП України з 8,2% до 7,2% у 2020 році у той час, як за 8 місяців падіння ВВП склало 5,8%

Про це йдеться у Світовому економічному прогнозі (WEO) МВФ, передають Українські Новини.

Крім того, МВФ поліпшив прогноз зростання української економіки у 2021 році з 1,1% до 3% c подальшим прискоренням до 4% у 2025 році.

При цьому також поліпшений прогноз середньорічної інфляції в Україні у 2020 році з 4,5% до 3,2%, у 2021 - з 7,2% до 5%.

Інфляція на кінець поточного року прогнозується на рівні 5,2%, 2021 року - 5,8%.

МВФ також поліпшив оцінку рівня безробіття для України.

Раніше МВФ оцінював, що в цьому році він зросте з 8,5% до 12,6%, а в наступному - знизиться до 12%.

В оновленому прогнозі безробіття очікується на рівні 11% у 2020 році, а в наступному - 9,6%.

Як повідомляли Українські Новини, для подальшого продовження співпраці Україні залишилося виконати 2 умови Міжнародного валютного фонду.

Тим часом Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз падіння ВВП України з 4,5% до 5,5% у 2020 році.

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