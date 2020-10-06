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06 жовтня 2020, вівторок, 12:01 364
Політика 2020-10-06T12:30:01+03:00
Українські Новини
До Дня захисника України націоналісти проведуть марш у Києві та висунуть вимоги владі

До Дня захисника України націоналісти проведуть марш у Києві та висунуть вимоги владі

Ірина Дорофейчук
ВО Свобода, Марш, Київ, Національний корпус, Правий сектор
Святковий марш у Києві. Фото: НК
Святковий марш у Києві. Фото: НК

14 жовтня до Дня захисника України та 78-ї річниці створення УПА патріотичні сили проведуть у Києві святковий марш. Організаторами виступили партія "Національний Корпус", ВО "Свобода", Правий Сектор.

Згідно з інформацією на сайті Нацкорпусу, учасники маршу вирушать від бульвару Тараса Шевченка до Майдану Незалежності. Там вони хвилиною мовчання вшанують пам'ять загиблих героїв під час Революції гідності й російсько-української війни. 

Також повідомляється, що після офіційної частини учасники заходу проведуть мітинг під стінами Офісу Президента. Керівник Центрального штабу партії "Національний Корпус" Максим Жорін на своїй сторінці у Facebook заявив - патріоти вимагатимуть ухвалити закон про захист від колабораціонізму та зняти обмеження з українських військових щодо ведення вогню у відповідь на обстріли російських військ і найманців на Донбасі.

"З політичного життя українців назавжди мають зникнути адепти "русского мира", а з інформаційного поля - ворожа пропаганда. 14 жовтня, у наше свято, ми виходимо на "Марш УПА 2020", аби показати: українці обрали свій шлях - незалежної, суверенної, сильної та самостійної держави", - наголосив політик.

Серед інших вимог патріотів: забезпечити реакцію СБУ і Національної поліції на проросійську діяльність громадян України, які, починаючи з 2014 року, були помічені у колабораціонізмі. Ініціювати позбавлення ліцензії на мовлення проросійських каналів - 112, NewsOne, ZIK, Наш, Інтер та Київ Live.

Марш розпочнеться о 14:00, збір у парку Шевченка. До участі запрошуються всі охочі за умови дотримання соціальної дистанції та інших карантинних обмежень.

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