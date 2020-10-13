У Зеленського заявили, що на опитуванні в день виборів не будуть питати про особливий статус Донбасу або воду в Крим

У Зеленського заявили, що на опитуванні в день виборів не будуть питати про особливий статус Донбасу або воду

Радник керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк розповів, що опитування виборців 25 жовтня не зачіпатиме питання про особливий статус Донбасу або постачання води в анексований Росією Крим.

Про це він повідомив в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ніхто не має наміру виносити на публіку спекулятивні теми - "вода в Крим, особливі статуси окремих регіонів" і т.д. Чому? Тому що спочатку потрібно відбудувати правильні процедури. Потрібно навчитися довіряти своєму суспільству. Потрібно піти від компроматів заради ситуативної мети. А потім вже обговорювати щось велике і глобальне", - написав він.

За його словами, перехід до референдуму і його юридичних наслідків планується після того, як українці звикнуть до опитувань.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський заявив, що в день місцевих виборів, 25 жовтня, задасть виборцям на виборчих дільницях 5 питань, щоб зробити так, як вони вирішать, проте не пояснив, про що саме йде мова.

Як повідомляли Українські Новини, Центральна виборча комісія повідомила, що не знала про анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування виборців в день місцевих виборів, 25 жовтня, і до нього не залучена.

Також Офіс Президента запевнив, що опитування не матиме юридичних наслідків.

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