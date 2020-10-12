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12 жовтня 2020, понеділок, 05:00 78 Карта
Суспільство 2020-10-12T05:00:02+03:00
Українські Новини
Відсьогодні в Україні діє оновлене зонування. Повний список змін

Відсьогодні в Україні діє оновлене зонування. Повний список змін

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, Covid-19, червона зона, зони карантину
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

У той час, як вищі навчальні заклади хочуть перевести на дистанційну освіту, з понеділка, 12 жовтня, в Україні набирає чинності нове карантинне зонування, яке встановила Держкомісія з питань ТЕБ та НС. Список зон в своєму Telegram-каналі опублікував міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Так, згідно з новим зонування, столиця знову потрапила до помаранчевої зони.

До червоної зони потрапили:

  • місто Канів Черкаської області;

    місто Суми Сумської області.

До помаранчевої зони потрапили:

  • місто Вінниця, Вінницький та Немирівський райони Вінницької області;
  • міста Луцьк, Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Ківерцівський, Луцький, Рожищевський та Турійський райони Волинської області;
  • місто Дніпро та Дніпропетровський район Дніпропетровської області;
  • міста Бахмут, Вугледар, Краматорськ, Мирноград, Покровськ та Слов’янськ, Слов’янський район Донецької області;
  • міста Житомир, Бердичів, Коростень та Новоград-Волинський,  Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський,  Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Олевський, Пулинський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
  • місто Ужгород, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;
  • міста Мелітополь та Токмак, Новомиколаївський, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;
  • міста Івано-Франківськ та Бурштин, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
  • міста Васильків, Ірпінь, Обухів та Фастів, Бориспільський та Києво-Святошинський райони Київської області;
  • міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станочно-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;
  • місто Львів, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;
  • місто Миколаїв та Миколаївський район Миколаївської області;
  • міста Одеса, Біляївка, Ізмаїл, Чорноморськ та Теплодар, Березівський, Овідіопольський, Подільский та Татарбунарський райони Одеської області;
  • міста Полтава та Миргород Полтавської області;
  • міста Рівне, Дубно, Вараш та Острог, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький, Рівненський та Сарненський райони Рівненської області;
  • міста Лебедин та Ромни, Сумський райони Сумської області;
  • міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;
  • міста Харків, Люботин та Чугуїв, Балаклійський, Близнюківський, Богодухівський, Зміївський, Первомайський, Харківський та Чугуївський райони Харківської області;
  • міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин та Славута, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Летичіський, Новоушицький, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
  • міста Черкаси, Ватутіне, Золотоноша, Сміла та Умань, Городищинський, Драбівський, Жашківський, Звенигродський, Золотоніський, Кам’янський, Канівський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Манківський, Монастирищенський, Смілянський, Тальнівський, Уманський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський та Шполянський райони Черкаської області;
  • міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;
  • у міста Чернігів та Ніжин, Бахмацький, Варвинський та Носівський Чернігівської області;
  • місто Київ.

До жовтої зони:

  • міста Жмеринка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський та Хмільник, Барський, Бершадський, Гайсинський, Калинівський, Козятинський, Літинський, Погребищенський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський та Чечельницький райони Вінницької області;
  • Горохівський, Іваничівський, Камінь-Каширьский, Ковельский, Локачинський, Любешівськтй, Любомльський, Маневицький, Ратнівський та Шацький райони Волинської області;
  • міста Кривий Ріг, Новомосковськ, Павлоград, Синельникове та Тернівка, Петриківський, П’ятихатський та Солонянський райони Дніпропетровської області;
  • міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Маріуполь, Новогродівка, Селидове, Соледар та Торецьк, Бахмутський, Великоновосілківський, Добропільський, Мар’їнський, Нікольський, Олександрівський та Покровський райони Донецької області;
  • місто Малин, Андрушівський, Баранівський, Брусильвський,  Ємільчинський, Новоград-Волинський, Попільнянський, Радомишльський, Романівський та Хорошівський райони Житомирської області;
  • міста Берегове, Мукачево, Хуст та Чоп, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;
  • міста Запоріжжя, Бердянськ та Енергодар, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський, Приазовський, Токмацький та Якимівський райони Запорізької області;
  • міста Калуш та Коломия, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
  • міста Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав, Ржищів та Славутич, Баришівський, Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський,  Вишгородський, Володарський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Сквирський, Ставищанський, Таращанський, Тетіївський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;
  • міста Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський та Сокальський райони Львівської області;
  • міста Вознесенськ, Очаків та Первомайськ, Березанський, Веселинівський, Вітовський, Врадіївський, Єланецький, Кривоозерський та Новоодеський райони Миколаївської області;
  • міста Балта, Білгород-Дністровський,  Подільськ та Южне, Арцизький, Балтський, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захарівський, Іванівський, Ізмаїльский, Кодимський, Лиманський, Любашівський, Миколаївський, Окнянський, Роздільнянський, Савранський, Саратський, Тарутинський та Ширяївський райони Одеської області;
  • міста Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук та Лубни, Великобагачинський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський, Семенівський, Хорольський та Шишацький райони Полтавської області;
  • Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Зарічненський, Корецький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;
  • міста Конотоп, Охтирка та Шостка, Білопільський, Буринський, Краснопільський, Лебединський, Недригайлівський, Охтирський, Роменський, Середино-Будський, Тростянецький та Шосткинський райони Сумської області;
  • міста Ізюм, Куп’янськ та Лозова, Барвінківський, Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Дергачівський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Краснокутський, Куп’янський, Лозівський, Нововодолазький, Печенізький та Шевченківський  райони Харківської області;
  • міста Херсон та Нова Каховка, Білозерський, Високопільський, Іванівський, Нововоронцовський, Новотроїцький та Олешківський райони Херсонської області;
  • міста Староконстянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Деражнянський, Кам’янець-Подільський, Полонський, Славутський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;
  • місто  Прилуки, Бобровицький, Борзнянський, Козелецький, Коропський,  Корюківський, Куликівський, Менський, Ніжинський, Ріпкинський, Сосницький, Срібнянський та Чернігівський райони Чернігівської області.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Карантинні зони. Інфографіка: МОЗКарантинні зони. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українськi Новини, кафе, клуби і ресторани будуть закриватися о 22:00 в "червоних" і "помаранчевих" зонах.

Також в Києві за добу зафіксували  понад півтисячі нових випадків  коронавірусу. 

 

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