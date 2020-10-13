У МОЗ не наполягатимуть на поверненні до тотального карантину в Україні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що на майбутньому засіданні уряду буде просити про більш жорсткі карантинні обмеження через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус. Про це в понеділок, 12 жовтня в ефірі телеканалу ICTV заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Завтра на засіданні уряду будемо пропонувати більш жорсткі обмеження в країні. Не йдеться про повний локдаун, тому що країна цього просто не витримає. Перш за все це заборона масових заходів", — підкреслив Степанов.

МОЗ вимагатиме повністю скасувати заходи в "червоній зоні", а в "зеленій" дозволити до 50 осіб.

"Ми вважаємо, що треба повністю, стовідсотково, заборонити будь-які масові заходи понад 50 осіб в "зеленій зоні", понад 30 осіб в "жовтій", 20 в "помаранчевій" і повністю в "червоній зоні", якщо ми говоримо про адаптивний карантин", — заявив Степанов.

Як повідомляли Українські новини, 9 жовтня в Україні оновили зони епідемічної небезпеки – Київ переведений з "жовтої зони" епідемічної небезпеки в "помаранчеву", Суми - з "помаранчевої" в "червону", також в "червоній зоні" залишився Канів.

Також Японія передасть Україні препарат від коронавірусу як гуманітарну допомогу.

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