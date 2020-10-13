Тихановська поставила Лукашенку ультиматум і дала 13 днів на виконання трьох вимог

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська, яку шантажували перед виїздом з країни, поставила Олександру Лукашенко ультиматум і дала йому 13 днів на виконання трьох вимог. Про це повідомила пресслужба Тихановської в Telegram-каналі.

Так, Тихановська чекає від Лукашенка виконання трьох вимог, а в разі їх невиконання пригрозила національним страйком всіх підприємств, блокуванням всіх доріг і обвалом продажів в державних магазинах.

"Ми багато разів говорили, що готові до діалогу і переговорів. Але розмова за ґратами - це не діалог. Бити свій народ після заяв про готовність до переговорів - НЕ діалог. Лукашенко вбиває своє майбутнє і намагається тягнути за собою чиновників, силовиків і весь білоруський народ. Але ми цього не допустимо", - йдеться в повідомленні.

Тихановська висунула 3 вимоги, які повинен виконати Лукашенко.

"У режиму є 13 днів, щоб виконати три обов'язкові вимоги:

1. Лукашенко має оголосити про відхід.

2. Насильство на вулицях має зупинитися повністю.

3. Всі політв'язні мають бути звільнені ", - сказано в повідомленні.

Якщо Лукашенко не виконає ці умови, Тихановська пообіцяла початок "Народного Ультиматуму" з 25 жовтня.

"Якщо до 25 жовтня наші вимоги не будуть виконані, вся країна мирно вийде на вулиці з Народним ультиматум. І 26 жовтня почнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів в державних магазинах.

У вас є 13 днів, щоб виконати три умови. У нас є 13 днів, щоб підготуватися, і весь цей час білоруси будуть продовжувати свій мирний і наполегливий протест.

Ви намагаєтеся паралізувати життя нашої країни, не розуміючи, що Білорусь сильніша, ніж режим. Раз ви чекали наказу - то ось наказ. І термін його виконання - до 25 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше зниклу в центрі Мінська соратниця Тихановску знайшли в СІЗО.

Після таємної інавгурації Олександра Лукашенка білоруси вийшли на черговий мітинг, де їх жорстко затримували і розганяли струменями водометів.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини