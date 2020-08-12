Глава МЗС Литви розповів, чим шантажували Тихановську перед виїздом

Білоруська влада через протести в країні поставила кандидата в президенти Світлану Тихановську перед важким вибором, через що вона була змушена покинути країну. Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Лінас Антанас Лінкявічюс, передає "Ехо Москви".

"Сім годин невідомо, де вона була після відвідування цього виборчого комітету. І потім, я так розумію, їй запропонували, як ми вже говорили, не дуже великий вибір: або залишити країну, або інші якісь, не дуже зручні варіанти, скажімо ", - повідомив він.

За словами дипломата, Тихановська вирішила поїхати в Литву, так як вже мала візу.

Як повідомляли Українські Новини, кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська, яка в терміновому порядку покинула країну, записала відеозвернення після від'їзду з Білорусі до Литви, в якому розповіла, чому виїхала.

За словами довіреної особи Тихановської Ольги Ковалькової, кандидатку в президенти Білорусі, а також раніше заарештовану главу штабу Марію Мороз вивезла з країни білоруська влада.

Крім того, на мітингах у Мінську, журналісти помітили російських силовиків.