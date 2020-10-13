підписатися на розсилку
28 28.41
32.9 33.5
˟
  • Новини
  • Політика
  • У Борисполі оголосили дострокові канікули - школярі підуть відпочивати 15 жовтня
13 жовтня 2020, вівторок, 14:54 6
Політика 2020-10-13T16:15:02+03:00
Українські Новини
У Борисполі оголосили дострокові канікули - школярі підуть відпочивати 15 жовтня

У Борисполі оголосили дострокові канікули - школярі підуть відпочивати 15 жовтня

Ольга Фандорина
Міносвіти, Бориспіль, осінні канікули
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Школи Борисполя Київської області оголосили осінні канікули 15-30 жовтня.

Про це повідомила одна з вчителів ЗОШ №8 Борисполя, передають Українські Новини.

За її даними, канікули в школах Борисполя оголошені з 15 жовтня по 30 жовтня поточного року у зв'язку зі сформованою ситуацією з пандемією коронавірусу в країні.

Раніше планувалося, що канікули будуть оголошені з 26 жовтня, однак у зв'язку зі швидким зростанням хворих коронавірусів канікули було вирішено оголосити раніше.

Напередодні учні шкіл реєструвалися в кабінетах дистанційного навчання в школі.

Водночас в Києві рекомендовано розпочати осінні канікули з 21 жовтня.

Як повідомляли Українські новини, раніше, до рішення про дострокові осінні канікули, Міносвіти просило перевести дітей на "дистанційку" на 2 тижні.

Також повідомлялося, що ВНЗ мають намір перевести студентів інститутів і університетів на дистанційне навчання.

Крім того, в Черкаської області навчальні заклади цілого району закрили на карантин через коронавірусну інфекцію.

Більше новин про: Міносвіти Бориспіль осінні канікули

"Буде так, як вирішиш ти". Зеленський на виборах 25 жовтня задасть всім виборцям 5 питань
У Києві за добу кількість нових випадків COVID-19 збільшилася вдвічі
Новини
Після святкового вихідного долар в Україні подорожчає. Офіційний курс на четвер 16:41
Наступного року в Києві відкриють 2 нові станції метро, – мер Кличко 16:20
Локалізація забезпечить умови для залучення інвестицій у вітчизняну промисловість, - "АвтоКрАЗ" 16:15
Це пробник референдуму: Стефанчук розповів про анонсованк Зеленським опитуванні 25 жовтня 16:08
38 з 774 шкіл у Київській області знаходяться на дистанційній формі навчання через COVID-19, - Володін 16:01
більше новин
Комісію за розрахунки платіжними картами можуть зменшити в 5-6 разів, — законопроект 10:37
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
Бути доступними для кожного вінничанина під час карантину, - кандидат в мери Вінниці Сергій Кудлаєнко запровадив безконтактні агітаційні призми 10:35
COOP Україна в Чернігівській області збільшила до 20 тис грн соцвиплати своїм співробітникам з нагоди народження дитини 10:13
більше новин
Завтра президент Польщі Дуда відвідає Україну вперше з 2017 року 17:00
У МОЗ не наполягатимуть на поверненні до тотального карантину в Україні 08:34
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
В Україні понад 22 тисячі хворих на пневмонію за тиждень. Це в п'ять разів більше, ніж влітку 11:32
Перенесення канікул в школах," дистанційка" в внз та обмеження роботи кафе. Як посилять карантин 18:00
більше новин
За 8 місяців падіння ВВП становило 5,8%, — Мінекономіки
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok