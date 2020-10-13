У Борисполі оголосили дострокові канікули - школярі підуть відпочивати 15 жовтня

Школи Борисполя Київської області оголосили осінні канікули 15-30 жовтня.

Про це повідомила одна з вчителів ЗОШ №8 Борисполя, передають Українські Новини.

За її даними, канікули в школах Борисполя оголошені з 15 жовтня по 30 жовтня поточного року у зв'язку зі сформованою ситуацією з пандемією коронавірусу в країні.

Раніше планувалося, що канікули будуть оголошені з 26 жовтня, однак у зв'язку зі швидким зростанням хворих коронавірусів канікули було вирішено оголосити раніше.

Напередодні учні шкіл реєструвалися в кабінетах дистанційного навчання в школі.

Водночас в Києві рекомендовано розпочати осінні канікули з 21 жовтня.

Як повідомляли Українські новини, раніше, до рішення про дострокові осінні канікули, Міносвіти просило перевести дітей на "дистанційку" на 2 тижні.

Також повідомлялося, що ВНЗ мають намір перевести студентів інститутів і університетів на дистанційне навчання.

Крім того, в Черкаської області навчальні заклади цілого району закрили на карантин через коронавірусну інфекцію.

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