Євросоюз пригрозив Лукашенко санкціями за репресії і сфальсифіковані вибори

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у вівторок увечері оприлюднив заяву від імені 27 країн-членів Євросоюзу щодо подій в Білорусі, в якій міститься загроза санкцій за насильство і фальсифікацію виборів, у зв'язку з кривавими протестами в Білорусі, під час яких до лікарні потрапили більш як 200 осіб.

З текстом заяви ознайомився кореспондент "Європейської правди".

"Після звільнення політичних в'язнів у 2015 році відносини між ЄС і Білоруссю покращилися. Але без прогресу в області прав людини і верховенства права відносини між ЄС і Білоруссю можуть тільки погіршитися. Саме на цьому тлі ми оцінюватимемо дії білоруської влади щодо врегулювання поточної ситуації і проводити поглиблений аналіз відносин ЄС з Білоруссю", - йдеться в заяві Борреля.

Він зазначив, що це може включати, серед іншого, введення заходів проти осіб, відповідальних за насильство, яке спостерігається, необґрунтовані арешти і фальсифікацію результатів виборів.

"Ми закликаємо політичне керівництво Білорусі почати справжній і всебічний діалог із ширшими верствами суспільства, щоб уникнути подальшого насильства", - звернувся Боррель у заяві.

Він зазначив, що ЄС уважно стежить за розвитком подій навколо президентських виборів, які, вважають в Брюсселі, не були ні вільними, ні справедливими.

"Влада застосувала непропорційне і неприйнятне насильство, в результаті чого принаймні одна людина загинула і багато хто отримав поранення. Тисячі людей були затримані, посилилися утиски свободи зібрань, ЗМІ та свободи вираження думок. Ми закликаємо білоруську владу негайно і беззастережно звільнити всіх затриманих. Більш того, вірогідні повідомлення місцевих спостерігачів показують, що виборчий процес не відповідав міжнародним стандартам, що очікується від держави-учасниці ОБСЄ. Народ Білорусі заслуговує на краще", - йдеться в заяві.

За даними ЗМІ, міністри закордонних справ країн Європейського союзу можуть провести позачергову зустріч через ситуацію в Білорусі. Вона може бути проведена перед неформальною зустріччю Ради ЄС із закордонних справ в Берліні 27-28 серпня.

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутовіч раніше не виключив санкцій з боку ЄС, якщо президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжить застосовувати насильство до протестувальників.

Литва виступила за санкції ЄС проти Білорусі через політичні репресії, до обговорення санкцій закликав і голова МЗС Німеччини Хайко Маас.

Як повідомляли Українські Новини, протести почалися через незгоду громадян з результатами екзит-полу, згідно з якими, Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів. У Білорусі на другий день протестів затримали більш як дві тисячі осіб.