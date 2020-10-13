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13 жовтня 2020, вівторок, 12:03 6
Вибори 2020-10-13T13:30:03+03:00
Українські Новини
До Київради балотується колишня секс-працівниця

До Київради балотується колишня секс-працівниця

Ольга Фандорина
Місцеві вибори, Місцеві вибори-2020, кандидати на місцеві вибори
Аліна Сарнацька. Фото: Дело
Аліна Сарнацька. Фото: Дело

Поки Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу", кандидатом в депутати Київської ради стала українка Аліна Сарнацька, координатор громадської організації "Клуб Еней", що займається профілактичною роботою щодо зниження шкоди серед людей з наркозалежністю і секс-робітниць. Раніше Сарнацький працювала в сфері послуг інтимного характеру. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Аліна Сарнацький заявила, що балотується в депутати Київради від партії "Демократична Сокира".

Сарнацький змогла відмовитися від свого минулого заробітку і тепер займається громадською діяльністю. Протягом п'яти років вона надає допомогу людям, що мають проблеми з наркотиками. На тлі пандемії коронавірусу кандидат в депутати зайнялася забезпеченням працівників інтим-сфери індивідуальними засобами захисту та дезинфікуючими засобами.

Як повідомляли Українські Новини, в Кабміні заявили, що нового "локдауна" через коронавірусу не буде, вибори теж не перенесуть.


Раніше  ЦВК зареєструвала 205 міжнародних спостерігачів на місцеві вибори.

Крім того,  майже 40% українців не знають дату проведення місцевих виборів

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