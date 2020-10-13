До Київради балотується колишня секс-працівниця

Поки Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу", кандидатом в депутати Київської ради стала українка Аліна Сарнацька, координатор громадської організації "Клуб Еней", що займається профілактичною роботою щодо зниження шкоди серед людей з наркозалежністю і секс-робітниць. Раніше Сарнацький працювала в сфері послуг інтимного характеру. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Аліна Сарнацький заявила, що балотується в депутати Київради від партії "Демократична Сокира".

Сарнацький змогла відмовитися від свого минулого заробітку і тепер займається громадською діяльністю. Протягом п'яти років вона надає допомогу людям, що мають проблеми з наркотиками. На тлі пандемії коронавірусу кандидат в депутати зайнялася забезпеченням працівників інтим-сфери індивідуальними засобами захисту та дезинфікуючими засобами.

Як повідомляли Українські Новини, в Кабміні заявили, що нового "локдауна" через коронавірусу не буде, вибори теж не перенесуть.



Раніше ЦВК зареєструвала 205 міжнародних спостерігачів на місцеві вибори.



Крім того, майже 40% українців не знають дату проведення місцевих виборів .

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