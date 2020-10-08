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08 жовтня 2020, четвер, 20:31 6
Вибори 2020-10-08T21:00:02+03:00
Українські Новини
ЦВК зареєструвала 205 міжнародних спостерігачів на місцеві вибори

ЦВК зареєструвала 205 міжнародних спостерігачів на місцеві вибори

Александр Савич
ЦВК, Центральна виборча комісія, міжнародні спостерігачі, Місцеві вибори, Місцеві вибори-2020
ЦВК зареєструвала 205 міжнародних спостерігачів на місцеві вибори. Фото: 24tv.ua
ЦВК зареєструвала 205 міжнародних спостерігачів на місцеві вибори. Фото: 24tv.ua

У той час, як понад половина українців збирається піти на вибори, навіть якщо ситуація з коронавірусом загостриться, станом на четвер, 8 жовтня, Центральна виборча комісія зареєструвала 205 міжнародних спостерігачів на місцеві вибори.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦВК, передають Українські Новини.

"Розглянувши відповідні звернення від двох міжнародних організацій, комісія акредитувала 78 офіційних спостерігачів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

А саме: 25 - від громадської спілки "Міжнародне співтовариство з прав людини", 53 - від Європейської мережі організацій з моніторингу виборів. Таким чином, на місцевих виборах акредитовано вже 205 офіційних спостерігачів", - йдеться в ньому.

Зазначено, що ЦВК в цілому зареєстрував 191 спостерігача від 6 міжнародних організацій та 14 - від 3 іноземних держав.

Як повідомляли Українські Новини, в Кабміні виключають запровадження нового локдауну через коронавірус, місцеві вибори переносити не будуть.

Тим часом 4 жовтня було затверджено форми протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування і результати виборів, а також внесено зміни до складу тервиборчкомів.

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