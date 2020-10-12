Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу"

Користувачі соцмережі Facebook знайшли граматичні помилки на білбордах кандидатів від партії "Слуга народу" на місцеві вибори. Так, на агітаційних білбордах Тетяни Руденької в Житомирі виявили дві помилки в одному слові. Замість слова "освічені" ("освічені") написано "освідченні" (від слова "освідчитися" - зізнатися в любові). Крім того, один з кандидатів на місцеві вибори від "Слуги" в Чернігові не зрозумів, де на білборді помилка. Також українці знайшли помилку на білборді Максима Глухова. Замість "прибЕремо" написано "прибИремо". Тим часом кандидат в депутати від Печерського району столиці Анни Іщенко обіцяє "підвищити екологію Києва". Ще ряд помилок помітили у кандидата в депутати Кременчуцької міської ради. Как сообщали Як повідомляли Українські Новини, в Кабміні заявили, що нового "локдауна" через коронавірус не буде, вибори теж не перенесуть. Раніше ЦВК зареєструвала 205 міжнародних спостерігачів на місцеві вибори. Крім того, майже 40% українців не знають дату проведення місцевих виборів.