Почти 40% украинцев не знают, когда пройдут местные выборы

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентам задавался вопрос, какого числа состоятся местные выборы.

Так, 58% опрошенных знают, что выборы состоятся 25 октября, еще 14% ответили, что они пройдут в октябре, 2% назвали другой месяц и число.

В то же время 26% ответили, что не знают даты или затруднились с ответом.

Социологи отмечают увеличение количества осведомленных о дате выборов по сравнению с сентябрем, когда лишь треть опрошенных знали точную дату местных выборов.

Также респондентам задавался вопрос, по какой системе пройдут местные выборы 25 октября.

20% отметили, что знают по какой системе пройдут местные выборы (в сентябре таких было 13%), 26% признали свою частичную осведомленность по этому вопросу.

В то же время 55% опрошенных ничего об этом неизвестно.

Опрос проводился 4-7 октября среди 5 тыс. совершеннолетних респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Данные были собраны с помощью телефонного интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Статистическая погрешность не превышает 1,4%.

Как сообщали Українськi Новини, в Кабмине заявили, что нового "локдауна" из-за коронавируса не будет: выборы тоже не перенесут.

Центральная избирательная комиссия утвердила протоколы об итогах голосования.

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