подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
08 октября 2020, четверг, 13:44 393
Политика 2020-10-08T14:30:33+03:00
Українські Новини
Почти 40% украинцев не знают, когда пройдут местные выборы

Почти 40% украинцев не знают, когда пройдут местные выборы

Ольга Фандорина
Опрос, Выборы, Соцопрос, Местные выборы-2020
Выборы. Фото: racurs
Выборы. Фото: racurs

58% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", знают, что местные выборы, из-за которых в школах могут перенести каникулы, состоятся 25 октября.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентам задавался вопрос, какого числа состоятся местные выборы.

Так, 58% опрошенных знают, что выборы состоятся 25 октября, еще 14% ответили, что они пройдут в октябре, 2% назвали другой месяц и число.

В то же время 26% ответили, что не знают даты или затруднились с ответом.

Социологи отмечают увеличение количества осведомленных о дате выборов по сравнению с сентябрем, когда лишь треть опрошенных знали точную дату местных выборов.

Также респондентам задавался вопрос, по какой системе пройдут местные выборы 25 октября.

20% отметили, что знают по какой системе пройдут местные выборы (в сентябре таких было 13%), 26% признали свою частичную осведомленность по этому вопросу.

В то же время 55% опрошенных ничего об этом неизвестно.

Опрос проводился 4-7 октября среди 5 тыс. совершеннолетних респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Данные были собраны с помощью телефонного интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Статистическая погрешность не превышает 1,4%.

Как сообщали Українськi Новини, в Кабмине заявили, что нового "локдауна" из-за коронавируса не будет: выборы тоже не перенесут.

Центральная избирательная комиссия утвердила протоколы об итогах голосования.

Больше новостей о: Опрос Выборы Соцопрос Местные выборы-2020

Партии УДАР, "Слуга народа" и "Батькивщина" уже до...
Киев рекомендует школам перенести осенние каникулы...
Больше половины украинцев не считают, что Украина ...
С каждым новым Президентом жизнь в Украине станови...
Зеленский и Джонсон подписали новое соглашение о сотрудничестве Украины и Великобритании
Глава НБУ Шевченко рассказал, за что Рожковой и Сологубу объявили выговор
Новости
Министр здравоохранения провалил тест страны на коронавирус, - врач Марьяна Двулит 14:20
Зеленский и Джонсон подписали новое соглашение о сотрудничестве Украины и Великобритании 14:20
Больше половины украинцев придут на выборы, даже если ситуация с коронавирусом обострится 14:19
Ферросплавные предприятия за введение моратория на повышение тарифов на электроэнергию 14:15
Количество новых случаев COVID-19 в ВСУ выросло почти в два раза за сутки 14:00
больше новостей
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
больше новостей
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
Дело о 890 га в Буче: община отстояла в апелляции право на землю, людей выселять с участков не будут 17:56
больше новостей
За 9 месяцев Украина сократила экспорт продукции на 5,6%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok