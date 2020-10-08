Почти 40% украинцев не знают, когда пройдут местные выборы

58% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", знают, что местные выборы, из-за которых в школах могут перенести каникулы, состоятся 25 октября. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини. Респондентам задавался вопрос, какого числа состоятся местные выборы. Так, 58% опрошенных знают, что выборы состоятся 25 октября, еще 14% ответили, что они пройдут в октябре, 2% назвали другой месяц и число. В то же время 26% ответили, что не знают даты или затруднились с ответом. Социологи отмечают увеличение количества осведомленных о дате выборов по сравнению с сентябрем, когда лишь треть опрошенных знали точную дату местных выборов. Также респондентам задавался вопрос, по какой системе пройдут местные выборы 25 октября. 20% отметили, что знают по какой системе пройдут местные выборы (в сентябре таких было 13%), 26% признали свою частичную осведомленность по этому вопросу. В то же время 55% опрошенных ничего об этом неизвестно. Опрос проводился 4-7 октября среди 5 тыс. совершеннолетних респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Данные были собраны с помощью телефонного интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность не превышает 1,4%. Как сообщали Українськi Новини, в Кабмине заявили, что нового "локдауна" из-за коронавируса не будет: выборы тоже не перенесут. Центральная избирательная комиссия утвердила протоколы об итогах голосования.