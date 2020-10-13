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13 жовтня 2020, вівторок, 09:25 7
Економіка 2020-10-13T10:15:02+03:00
Українські Новини
За 8 місяців падіння ВВП становило 5,8%, — Мінекономіки

За 8 місяців падіння ВВП становило 5,8%, — Мінекономіки

Ольга Фандорина
ВВП, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Падіння ВВП
ВВП. Фото: pixabay.com
ВВП. Фото: pixabay.com

Падіння ВВП в січні-серпні становило 5,8%, тоді як експерти прогнозують, що в разі продовження карантину до червня-липня зниження ВВП в Україні може досягти 9% при курсі 35 UAH/USD.

Про це йдеться в огляді Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, передають Українські Новини.

У січні-липні поточного року падіння, за даними міністерства, становило 6,2%.

На тлі продовження адаптації до діяльності в умовах м'якого карантину у серпні поточного року майже всі види економічної діяльності показали уповільнення темпів падіння, а деякі — навіть зростання (роздрібний сегмент ринку і будівництво).

Це призвело до уповільнення падіння зведеного індексу виробництва товарів і послуг до 6,5% (за підсумками 7 місяців падіння становило 7,3%).

Водночас в українській економіці зберігається низька інвестиційна активність.

Національний банк  розраховує на фінансову підтримку  для боротьби з наслідками коронавірусу від Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейської комісії та інших донорів.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив,  що Україні залишилося виконати дві умови МВФ.

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