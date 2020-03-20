Боротися з наслідками коронавірусу НБУ планує з допомогою МВФ та інших донорів

Національний банк розраховує на фінансову підтримку для боротьби з наслідками коронавіруса від Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світового банку (СБ), Європейської комісії та інших донорів, у той час, як за 10 днів продав $1,9 млрд для утримання гривні.

Про це повідомив глава НБУ Яків Смолій в ході прес-брифінгу, передають Українські Новини.

"Крім МВФ, ми розраховуємо на підтримку Світового банку, Європейської комісії та інших донорів", - сказав він.

При цьому Смолій зазначив, що переговори з МВФ тривають щодня для прискорення отримання фінансування.

"Я сподіваюся, що Верховна Рада ухвалить ті 2 закони, які є попередньою умовою", - додав глава НБУ.

За його словами, кошти від міжнародних донорів можуть піти на покриття дефіциту держбюджету, так і в золотовалютні резерви НБУ.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ ввів операції з підкріплення банків готівковою інвалютою шляхом її обміну на безготівкову.

Тим часом у банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. У зв'язку з припиненням авіаперевезень і закриттям кордонів готівкові долари і євро доставляються в країну з затримкою.