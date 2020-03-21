Продовження коронавірусного карантину до літа обвалить гривню і ВВП, - експерт

В той час, як за останній тиждень гривня різко впала в ціні, генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала заявляє, що в разі продовження карантину до червня-липня зниження ВВП в Україні може досягти 9% при курсі 35 UAH/USD.

Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передають Українські Новини.

"В кращому разі у нас повториться рецесія, яка була в 2009 році. Це в тому випадку, якщо карантин в основних країнах, у тому числі і в Україні, в Європейському Союзі, в Америці, триватиме максимум 3 місяці. Якщо цей карантин не затягнеться до другого півріччя... то у нас буде скорочення світового ВВП на 1-2%. Це більше скорочення, ніж було у 2009 році. В Україні в цьому випадку буде скорочення ВВП на 4%. Ми цей прогноз переглянули сьогодні", - сказав він.

При цьому Фіала додав, що, так як йде тренд, то це може виявитися не базовим, а оптимістичним сценарієм.

"А це означає, що курс 30 UAH/USD, інфляція 5%, це означає досить велике зростання безробіття, падіння доходів бюджету... Якщо карантин триватиме до червня-липня, то падіння ВВП буде 9%, курс 35 UAH/USD", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, за даними Міністерства охорони здоров'я, кількість хворих коронавірусом в Україні збільшилася до 41.

Кабмін встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Раніше режим надзвичайної ситуації був введений в Житомирській, Чернівецькій та Київській областях.