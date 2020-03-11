Україні залишилося виконати дві умови МВФ, - Шмигаль

Після того, як у вівторок увечері Денис Шмигаль провів телефонну розмову з командою МВФ на чолі з Роном ван Роденом, головою місії МВФ в Україні, стало відомо, що Україні залишилося виконати 2 умови Міжнародного валютного фонду для подальшого продовження співпраці.

Про це на прес-брифінгу повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передають Українські Новини.

"На даний момент ми маємо досить позитивний діалог з МВФ. Ми домовилися про системне продовження співпраці без зміни будь-яких умов. Ми рухаємося в тому ж контексті, в якому рухалися раніше. З 8 параметрів, які Україна повинна виконати перед МВФ, залишається ще 2. Ми сподіваємося виконати їх протягом 2-3 тижнів", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр не уточнив, про які умови йшла мова, але при цьому підкреслив, що у співпраці між Україною і МВФ вже є значний прогрес.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bloomberg заявив, що найближчим часом міністр фінансів Ігор Уманський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль попрямують до США для переговорів з Міжнародним валютним фондом.

Фахівці МВФ досягли істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив у ході візиту в Україну з 20 березня.

Тим часом, Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк (СБ) перенесли щорічне весняне засідання через поширення коронавіруса Covid-19.