320 шкіл закрито на карантин, 110 тис. школярів перебувають на самоізоляції, — Шкарлет

Тоді як сьогодні, 13 жовтня, останній навчальний день в школах перед достроковими канікулами, виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що на сьогодні 320 шкіл закрито на карантин, 110 тис. школярів перебувають на самоізоляції.

Про це він сказав у ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

Шкарлет зазначив, що Міносвіти 2 тижні тому рекомендувало школам провести канікули з 19 по 30 жовтня, однак після збільшення кількості хворих на коронавірус за 8 жовтня до рекордних 5 804 осіб міністерство переглянуло своє рішення і тепер рекомендує школам зробити канікули з 15 до 30 жовтня.

"З огляду на те, що сьогодні майже 110 тис. дітей перебувають на самоізоляції, майже 4 700 класів на самоізоляції, приблизно 320 шкіл перебувають на самоізоляції, враховуючи, що діти менше хворіють, але вони є потенційними носіями цієї інфекції — це рішення є (щодо шкільних канікул), але воно не є примусовим, воно має рекомендаційний характер", — сказав Шкарлет.

Міносвіти також рекомендує всім вишам з 15 жовтня до 15 листопада перейти на дистанційну форму навчання.

Шкарлет зазначив, що наразі велика частина українських вишів, особливо в містах-мільйонниках, в обласних центрах і так на дистанційному навчанні.

Він також додав, що коронавірус в Україні поширюється нерівномірно, у шкіл, ВНЗ, а також органів освіти місцевого самоврядування є автономія і вони мають право визначати самі, за яким сценарієм працювати.

Як повідомляли Українські новини, у Одесі всіх школярів відправлять на тиждень на дистанційне навчання через коронавірус.

Також МОЗ сьогодні планує запропонувати Кабміну введення більш жорстких карантинних заходів в Україні.

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