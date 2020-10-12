Кількість нових випадків коронавірусу у неділю знизилася: 4 420 хворих за добу

За минулу добу, 11 жовтня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 7,3%, нових летальних випадків - на 49,4%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 4 420 до 265 454, кількість померлих від захворювання - на 43 людини до 5 015 порівняно з попередньою добою, 10 жовтня. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 12 жовтня в Україні зареєстровано 265 454 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 5 015 летальних, 114 410 осіб одужали. За добу зафіксовано 4 420 нових випадків захворювання, одужали 903 людини, померли 43 людини. Таким чином, 11 жовтня показник нових хворих за добу був вищий, ніж осіб, які одужали - 4 420 проти 903. Кількість активних хворих (хворі без урахування осіб, які одужали, і померлих) на ранок 12 жовтня становила 146 029 осіб, що на 2,4% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (27 693), Харківській (25 186) та Львівській областях (22 788). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 7 637 випадків; Волинська область — 9 791 випадок; Дніпропетровська область — 8 967 випадків; Донецька область — 5 699 випадків; Житомирська область — 8 464 випадки; Закарпатська область — 10 935 випадків; Запорізька область — 5 589 випадків; Івано-Франківська область — 15 379 випадків; Кіровоградська область — 1 325 випадків; м. Київ — 27 693 випадки; Київська область — 11 309 випадків; Львівська область — 22 788 випадків; Луганська область — 1 852 випадки; Миколаївська область — 4 708 випадків; Одеська область — 16 770 випадків; Полтавська область — 4 621 випадок; Рівненська область — 14 696 випадків; Сумська область — 7 280 випадків; Тернопільська область — 15 992 випадки; Харківська область — 25 186 випадків; Херсонська область — 1 985 випадків; Хмельницька область — 9 011 випадків; Чернівецька область — 16 488 випадків; Черкаська область — 5 668 випадків; Чернігівська область — 5 621 випадок. Кількість хворих на коронавірус. Інфографіка: МОЗ Кількість хворих на коронавірус станом на 12 жовтня. Інфографіка: РНБО Як повідомляли Українськi Новини, сьогодні, 12 жовтня, почався 214-й день карантину, введений Кабінетом Міністрів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID- 19 у той час, як відсьогодні, 12 жовтня, в Україні набирає чинності нове карантинне зонування, яке встановила Держкомісія з питань ТЕБ та НС.