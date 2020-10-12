Кількість нових випадків коронавірусу у неділю знизилася: 4 420 хворих за добу

За минулу добу, 11 жовтня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 7,3%, нових летальних випадків - на 49,4%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 4 420 до 265 454, кількість померлих від захворювання - на 43 людини до 5 015 порівняно з попередньою добою, 10 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 12 жовтня в Україні зареєстровано 265 454 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 5 015 летальних, 114 410 осіб одужали.

За добу зафіксовано 4 420 нових випадків захворювання, одужали 903 людини, померли 43 людини.

Таким чином, 11 жовтня показник нових хворих за добу був вищий, ніж осіб, які одужали - 4 420 проти 903.

Кількість активних хворих (хворі без урахування осіб, які одужали, і померлих) на ранок 12 жовтня становила 146 029 осіб, що на 2,4% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (27 693), Харківській (25 186) та Львівській областях (22 788).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 7 637 випадків;

Волинська область — 9 791 випадок;

Дніпропетровська область — 8 967 випадків;

Донецька область — 5 699 випадків;

Житомирська область — 8 464 випадки;

Закарпатська область — 10 935 випадків;

Запорізька область — 5 589 випадків;

Івано-Франківська область — 15 379 випадків;

Кіровоградська область — 1 325 випадків;

м. Київ — 27 693 випадки;

Київська область — 11 309 випадків;

Львівська область — 22 788 випадків;

Луганська область — 1 852 випадки;

Миколаївська область — 4 708 випадків;

Одеська область — 16 770 випадків;

Полтавська область — 4 621 випадок;

Рівненська область — 14 696 випадків;

Сумська область — 7 280 випадків;

Тернопільська область — 15 992 випадки;

Харківська область — 25 186 випадків;

Херсонська область — 1 985 випадків;

Хмельницька область — 9 011 випадків;

Чернівецька область — 16 488 випадків;

Черкаська область — 5 668 випадків;

Чернігівська область — 5 621 випадок.

Кількість хворих на коронавірус. Інфографіка: МОЗ

Кількість хворих на коронавірус станом на 12 жовтня. Інфографіка: РНБО

Як повідомляли Українськi Новини, сьогодні, 12 жовтня, почався 214-й день карантину, введений Кабінетом Міністрів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID- 19 у той час, як відсьогодні, 12 жовтня, в Україні набирає чинності нове карантинне зонування, яке встановила Держкомісія з питань ТЕБ та НС.

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