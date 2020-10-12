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12 жовтня 2020, понеділок, 18:51 7
Суспільство 2020-10-12T20:15:02+03:00
Українські Новини
В Одесі всіх школярів з 19 жовтня відправлять на тиждень дистанційного навчання через коронавірус

В Одесі всіх школярів з 19 жовтня відправлять на тиждень дистанційного навчання через коронавірус

Константин Долгий
Одеса, Коронавірус, Дистанційне навчання, Коронавірус в Одесі
Карантин в школі. Фото: pixabay
Карантин в школі. Фото: pixabay

Тоді як голові Одеської ОДА поставили діагноз COVID-19, керівництво Одеси прийняло рішення з 19 жовтня відправити всіх школярів міста на тиждень дистанційного навчання.

Як пише Думська, відповідну заяву зробила начальник Департаменту освіти і науки міської ради Одеси Олена Буйневич.

Вона нагадала, що напередодні Міністерство освіти і науки України рекомендувало владі регіонів, які опинилися в "помаранчевій" карантинній зоні, відправити учнів на карантин. В Одеській міськраді вирішили перенести цей тиждень вперед.

"Ми пропонуємо провести цей навчальний тиждень у звичайному форматі і дати дітям інтенсивне навантаження, а з 19 жовтня перейти на дистанційне навчання. 26 жовтня почнуться канікули, тобто ми отримаємо два тижні ", - розповіла вона.

Зі слів Буйневич, завдяки такій заміні діти проведуть вдома два тижні поспіль, що допоможе знизити до мінімуму їх контакти між собою.

Вона також зазначила, що на сьогодні в Одесі на карантин закрито 61 шкільний клас і 3 групи в дитячих садах через випадки COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Одесі ще один медичний заклад перепрофілювали для госпіталізації і лікування пацієнтів з COVID-19.

Також повідомлялося, що в кінці вересня в Одесі коронавірусну інфекцію діагностували найменшому пацієнтові міста  — 2-місячному малюку.

Крім того, в одній з лікарень місті, де лікують хворих на коронавірус, заявили про гостру нестачу медичного кисню.

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