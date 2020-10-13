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13 жовтня 2020, вівторок, 05:25 6
Фінанси 2020-10-13T05:30:01+03:00
Українські Новини
На виплати пенсій у жовтні Пенсійний фонд спрямував ще 1,7 млрд гривень

На виплати пенсій у жовтні Пенсійний фонд спрямував ще 1,7 млрд гривень

Александр Савич
ПФУ, Пенсії, Пенсійний фонд, фінансування пенсій
Фінансування пенсій в жовтні. Інфографіка: facebook/pfu.gov.ua
Фінансування пенсій в жовтні. Інфографіка: facebook/pfu.gov.ua

12 жовтня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій жовтня, тоді як раніше повідомлялося, що Пенсійний фонд спрямував на виплату жовтневих пенсій 4,4 млрд гривень. Про це повідомляє Пенсійний фонд України в Facebook.

На пенсійні виплати спрямовано 1,7 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій жовтня на загальну суму 19,3 мільярда гривень.

Повідомляється також, що виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли Українські новини, у 2021 році українських пенсіонерів очікують нововведення в пенсійній системі.

Також Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявив, що Україна не зможе гарантувати виплати майбутнім пенсіонерам вже через 15 років.

Крім того, в Пенсійному фонді України заявили, що якщо між Україною й іншими країнами існує відповідний договір про виплату пенсії громадянину України цією державою, то громадянин України може отримувати пенсію іншої країни.

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