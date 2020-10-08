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08 жовтня 2020, четвер, 05:20 8
Суспільство 2020-10-08T06:00:02+03:00
Українські Новини
Які нововведення чекають пенсіонерів в 2021: у Мінсоцполітики назвали основні кроки для розвитку

Які нововведення чекають пенсіонерів в 2021: у Мінсоцполітики назвали основні кроки для розвитку

Валерия Драгомирова
пенсійна реформа, пенсія, пенсія 2021
Пенсії. Фото:forbes.net.ua
Пенсії. Фото:forbes.net.ua

В міністерстві назвали 5 основних кроків для подальшого розвитку пенсійної системи після того, як в Мінсоцполітики показали календар підвищення пенсій в 2021.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінсоцполітики. 

Всього визначено п'ять напрямків:

  • збільшити прожитковий мінімум і відв'язати його від частини виплат;

  • удосконалення пенсійного законодавства в солідарній пенсійній системі, зокрема встановлення дати щорічну індексацію пенсій, її поширення на окремі категорії пенсіонерів, яким пенсія не індексується;

  • введення накопичувальної професійної пенсійної системи для окремих категорій професій, яким пенсія призначається достроково;

  • захистити інтереси вкладників в приватних пенсійних фондах;

  • введення другого рівня системи пенсійного забезпечення.

Міністр соцполітики Марина Лазебна зазначила, що у Верховній Раді на розгляді перебуває проєкт Закону України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", №2683 від 27.12.2019.

"Мінсоцполітики повністю підтримує його ідею як основу для впровадження другого рівня і необхідність його прийняття до кінця року з урахуванням наданих пропозицій від Мінсоцполітики, які знизять корупційні ризики, ризики монополізації, підвищать захист пенсійних накопичень", - повідомили у відомстві.

Що передбачено в законопроєкті:

Як пише Obozrevatel, розмір внеску буде підвищуватися поетапно. У самому законопроєкті підрахували, що з 2023 по 2030 рік будуть платити по 3% з зарплати, з 2030 го - 4%, з 2040-го - 6%, а з 2050 року - 7% щомісяця.

Стартовий внесок 3% - мізер, з яким розраховувати на гідну другу виплату не варто. Але є і позитивна новина - працівник за своїм бажанням має право платити більше, пропорційно має збільшувати внесок і роботодавець. Отже, в 2023 році всі обов'язково, згідно з документом, повинні будуть віддати 1% з власної кишені і ще два відсотки зарплати - роботодавець.

Внаслідок загальне навантаження на зарплату зросте на 3 процентних пункти. Наприклад, якщо зараз з 20 тисяч гривень доводиться платити 8,3 тисячі податків і внесків, то вже через кілька років ця сума становитиме 8,9 тисячі. Компенсувати додатковий "податок" можна, наприклад, скасувавши військовий збір в 1,5% (якщо війна на той час закінчиться).

Як повідомляли Українські Новини, через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії

Крім того, українці можуть отримувати іноземні пенсії. 

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