Українці можуть отримувати іноземні пенсії: в Пенсійному фонді розповіли, кому "світять" виплати

Поки в Україні частина громадян зможе вийти на пенсію достроково , зокрема ті, хто працював на підприємствах з особливо шкідливими та важкими умовами праці, громадяни України в певних випадках можуть розраховувати на пенсію іншої держави.

Про це повідомляє "Перший діловий".

Якщо між Україною та іншими країнами існує відповідний договір про виплату пенсії громадянину України цією державою, то український громадянин пенсію іншої країни буде отримувати, інформують в Пенсійному фонді України.

У разі наявності такого договору між двома країнами громадянин України повинен отримати від країни, в якій працював, за весь відпрацьований там час. Крім цього, в нашій країні йому нараховується трудовий стаж.

У Пенсійному фонді нагадують, що для отримання пенсії потрібно двадцять п'ять років трудового стажу.

Якщо ж українець працював в країні, з якої Україна не уклала договір про пенсійне забезпечення, то час роботи в цій країні не зараховується йому в загальний трудовий стаж.

У Пенсійному фонді повідомили, які країни виявили бажання платити українцям пенсію за працю на їх території. Це Португалія, Польща, Словаччина, Чехія, Болгарія, Литва, Естонія, Латвія й Іспанія.

Коли українці можуть вийти на пенсію.

Як повідомляли Українські Новини, Шмигаль заявив, що Україна не зможе гарантувати виплати майбутнім пенсіонерам вже через 15 років.

Крім того, Міністерство соціальної політики розробило "календар підвищення пенсій".

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