Пенсійний фонд спрямував на фінансування жовтневих пенсій вже 4,4 млрд гривень

У Пенсійному фонді на 2021 рік в Україні заплановано кілька нововведень для пенсіонерів . Поки ж пенсії продовжують фінансувати за встановленим графіком.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомили в пресслужбі Пенсійного фонду України.

"На пенсійні виплати спрямовано 4,4 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій жовтня на загальну суму 17,5 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, там нагадали, що виплату співів проводитимуть в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, якщо між Україною і іншими країнами існує відповідний договір про виплату пенсії громадянину України цією державою, то українець зможе отримувати пенсію іншої країни.

Крім того, українці, які працювали на підприємствах з особливо шкідливими і важкими умовами праці, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Однак Прем'єр-міністр Денис Шмигаль побоюється, що Україна не зможе гарантувати виплати майбутнім пенсіонерам вже через 15 років.

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