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04 жовтня 2020, неділя, 12:59 5
Економіка 2020-10-04T15:00:02+03:00
Українські Новини
Через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії, — Шмигаль

Через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії, — Шмигаль

Елена Новикова
Пенсії, Пенсіонери, Денис Шмигаль, Пенсіонер, пенсії в Україні
Пенсии в Украине
Пенсии в Украине

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не зможе гарантувати виплати майбутнім пенсіонерам вже через 15 років, в той час, як в Мінсоцполітики показали календар підвищення пенсій в 2021.

Про це він повідомив під час зустрічі зі студентами Львівської політехніки, передають Українські Новини.

"Через демографію у нас все менше буде працездатних і все більше буде пенсіонерів. Співвідношення буде 1 до 2. Щоб утримувати пенсіонерів потрібно буде в два рази збільшити податки. А щоб платити пенсії ще більше, то ще більше збільшити. Але компанії не хочуть збільшення податків. І збільшення в два рази податків неможливо. А значить, ми не зможемо через років 15 платити пенсії майбутнім пенсіонерам. Це проста математика", - сказав він.

Шмигаль додав, що необхідно переходити на накопичувальну систему пенсій, коли кожна людина буде себе сам відкладати.

Також він зазначив, що це станеться вже з наступного року.

При цьому держава буде забезпечувати лише невелику соціальну пенсію.

Як повідомляли Українські Новини, 1 жовтня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, почав фінансування пенсій жовтня.

Станом на 2 жовтня ПФУ направив на фінансування жовтневих пенсій 2,3 мільярда гривень.

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