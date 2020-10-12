Саакашвілі знайшов шлях до серця депутатів Ради, — заступник міністра юстиції

Заступник міністра юстиції Валерія Коломієць вважає, що глава виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі знайшов шлях до серця депутатів Верховної Ради, тоді як раніше вона заявила, що Мін'юст запустив пілотний проєкт реєстру засуджених

Про це вона заявила в інтерв'ю Українським Новинам.

До роботи в Мін'юсті Коломієць була адвокатом Саакашвілі, на парламентських виборах 2019 року балотувалася до Верховної Ради за списком партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

З її слів, стосунки з Саакашвілі у неї робочі.

"Зараз періодично ми можемо зателефонувати, побачитися ... Якщо мене щось цікавить, я можу з ним порадитися, спитати. За останній рік 1 раз таке було. І це була порада більше про те, як працювати в умовах, коли багато навколо знецінюють твою роботу", - сказала вона.

Також Коломієць повідомила, що попросила Саакашвілі на його платформі уявити одну з міністерських ініціатив.

Заступник міністра додала, що хоче привернути увагу до ініціативи депутатів Ради.

"Ходити по комітетах буде і їм, і нам незручно, а я прекрасно бачу, що депутатам подобається з ним (Саакашвілі) спілкуватися, він знайшов шлях до їх серця. Тому, я вважаю, що якщо є можливість такої платформи, де можна всіх зібрати, - це дуже крута історія", - сказала вона.

Коломієць зазначила, що Саакашвілі пояснює депутатам їх цінність.

Йдеться про євроінтеграційну ініціативи.

"Ми хочемо зробити план дій "Україна - ЄС" в рамках розділу "Юстиція, свобода та безпека"... Ми вирішили, що було б дуже вигідно з ЄС прописати, в чому вони можуть допомогти і як нам поглибити цю співпрацю. У чому власне зміст ініціативи для парламентарів? Я можу собі прописати все, що завгодно, але багато хто з цих речей повинна голосувати Верховна Рада. Тому мені важливо почути фідбек профільних комітетів і стейкхолдерів Верховної Ради, важливо розуміти, як вони бачать реалізацію цих ініціатив в часі", - додала вона.

Як повідомляли Українські Новини, Саакашвілі має намір стати прем'єр-міністром у разі перемоги опозиції на виборах у Грузії.

Раніше Грузія передала Україні через українського посла і грузинського міністра закордонних справ стурбованість заявами Саакашвілі.

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