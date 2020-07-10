У Грузії поскаржилися українському послу на заяви Саакашвілі

Стурбованість заявами голови виконавчого комітету реформ Міхаіла Саакашвілі Грузія передала Україні через українського посла і грузинського міністра закордонних справ. Про це сказано в повідомленні на сайті Міністерств закордонних справ Грузії, передають Українські Новини. "У МЗС Грузії відбулася зустріч з послом України Ігорем Долговим. Під час зустрічі українська сторона підтвердила стратегічні відносини і дружбу між Грузією і Україною та висловила стурбованість з приводу неприйнятних заяв, зроблених українським чиновником щодо уряду Грузії", - сказано в ньому. Грузинське МЗС наголошує на тому, що дії Саакашвілі порушують законодавство Грузії і наносять значну шкоду відносинам з Україною. "Грузинська сторона висловила сподівання, що українська сторона правильно оцінить цей факт, і обидві сторони докладуть зусиль для подальшого розвитку відносин", - йдеться в повідомленні. Посол пообіцяв передати позицію офіційного Тбілісі Києву. "Слід зазначити, що у зв'язку з заявою, зробленою Міхеілом Саакашвілі, глава МЗС Грузії також зв'язалося зі своїм українським колегою, під час розмови глава МЗС України висловив стурбованість з приводу інциденту і пообіцяв своєму колезі прояснити ситуацію", - йдеться в повідомленні. Українське МЗС про подібну розмову не повідомляло. 9 липня Саакашвілі оприлюднив відеозвернення, в якому назвав грузинську владу нелегітимною. Грузія обурена подібними висловлюваннями, оскільки Саакашвілі займає офіційну посаду в українській владі. Як повідомляли Українські Новини, 7 травня Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконкому реформ. Через це призначення Грузія викликала посла в Україні Теймураза Шарашенидзе для консультацій, оскільки Саакашвілі, як колишній президент Грузії, заочно засуджений до 3 років в'язниці за зловживання владою. Зеленський назвав таке рішення помилкою Грузії і втручанням у справи України, оскільки Саакашвілі є українським громадянином і має право займати посади в країні.