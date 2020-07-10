підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 липня 2020, пʼятниця, 17:25 4
Зовнішня політика 2020-07-10T18:00:01+03:00
Українські Новини
У Грузії поскаржилися українському послу на заяви Саакашвілі

У Грузії поскаржилися українському послу на заяви Саакашвілі

Кира Молчанова
Міхеіл Саакашвілі, Грузія, Україна-Грузія

Стурбованість заявами голови виконавчого комітету реформ Міхаіла Саакашвілі Грузія передала Україні через українського посла і грузинського міністра закордонних справ. 

Про це сказано в повідомленні на сайті Міністерств закордонних справ Грузії, передають Українські Новини.

"У МЗС Грузії відбулася зустріч з послом України Ігорем Долговим. Під час зустрічі українська сторона підтвердила стратегічні відносини і дружбу між Грузією і Україною та висловила стурбованість з приводу неприйнятних заяв, зроблених українським чиновником щодо уряду Грузії", - сказано в ньому.

Грузинське МЗС наголошує на тому, що дії Саакашвілі порушують законодавство Грузії і наносять значну шкоду відносинам з Україною.

"Грузинська сторона висловила сподівання, що українська сторона правильно оцінить цей факт, і обидві сторони докладуть зусиль для подальшого розвитку відносин", - йдеться в повідомленні.

Посол пообіцяв передати позицію офіційного Тбілісі Києву.

"Слід зазначити, що у зв'язку з заявою, зробленою Міхеілом Саакашвілі, глава МЗС Грузії також зв'язалося зі своїм українським колегою, під час розмови глава МЗС України висловив стурбованість з приводу інциденту і пообіцяв своєму колезі прояснити ситуацію", - йдеться в повідомленні.

Українське МЗС про подібну розмову не повідомляло.

9 липня Саакашвілі оприлюднив відеозвернення, в якому назвав грузинську владу нелегітимною.

Грузія обурена подібними висловлюваннями, оскільки Саакашвілі займає офіційну посаду в українській владі.

Як повідомляли Українські Новини, 7 травня Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконкому реформ.

Через це призначення Грузія викликала посла в Україні Теймураза Шарашенидзе для консультацій, оскільки Саакашвілі, як колишній президент Грузії, заочно засуджений до 3 років в'язниці за зловживання владою.

Зеленський назвав таке рішення помилкою Грузії і втручанням у справи України, оскільки Саакашвілі є українським громадянином і має право займати посади в країні.

Більше новин про: Міхеіл Саакашвілі Грузія Україна-Грузія

Захворюваність на коронавірус у Києві знову зростає
Київ закрив 4 нічних клуби через порушення карантину і роботу після 22:00
Новини
Із завтрашнього дня "Укрзалізниця" відновлює рух ще 9 приміських поїздів 18:05
У травні 87 із 100 операцій з картами були безготівковими, — НБУ 17:48
У Грузії поскаржилися українському послу на заяви Саакашвілі 17:25
Рада НБУ прийняла до відома пропозиції правління щодо основ грошово-кредитної політики на 2021 17:20
Без сучасної енергоінфраструктури Україна не зможе увійти в європейський енергоринок, – Едвард Чоу 17:20
більше новин
Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко 19:53
У столичному регіоні накопичилась велика кількість проблем у спортивній сфері, - політолог Микола Спірідонов 15:10
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
Працівник прокуратури розбив телефон учасника мирної акції під САП 10:53
"Слуги народу" хочуть ввести страхування пацієнтів від недбалості лікаря 19:45
більше новин
Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко 19:53
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу 09:22
Зеленський звинуватив в українських проблемах високосний рік 13:03
У Києві обмежили рух по Шулявському шляхопроводу: роботи триватимуть 10 днів 08:15
Економіка України продовжує падати, — Мінекономіки 09:16
більше новин
Лише у Херсонській області за добу не виявили жодного випадку зараження коронавірусом
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok