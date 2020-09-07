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07 вересня 2020, понеділок, 23:34 7
Політика 2020-09-08T01:15:02+03:00
Українські Новини
Саакашвілі заявив про свої політичні амбіції в Грузії

Саакашвілі заявив про свої політичні амбіції в Грузії

Кира Молчанова
Міхеіл Саакашвілі, Грузія, вибори в Грузії
Михеіл Саакашвілі. Фото: Mikheil Saakashvili/Facebook
Михеіл Саакашвілі. Фото: Mikheil Saakashvili/Facebook

Глава виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі, який раніше заявви, що хоче повернутися в Грузію для участі в виборах, має намір у разі перемоги опозиції стати прем'єр-міністром.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я дав згоду на пропозицію об'єднаної грузинської опозиції стати прем'єр-міністром після перемоги на парламентських виборах 31 жовтня", - написав він.

Він зазначив, що на сьогодні в Грузії проходять парламентські вибори.

Саакашвілі підкреслив, що хоче допомогти грузинському народу вийти з кризи, тому оголосив, що згоден бути перехідним прем'єр-міністром не на повний термін, а на стабілізаційний період, до подолання кризи, в якій зараз перебуває Грузія.

Поки що Саакашвілі перебуває в Україні і виконує свої функції глави виконавчого комітету Національної ради реформ.

Також він продовжує поїздки по країні і працює в штатному режимі.

"Для мене доля України і Грузії нероздільні", - підкреслив він.

Саакашвілі підсумував, що не вибирає між двома країнами.

Як повідомляли Українськi Новини, глава виконавчого комітету реформ при президентові України Міхеїл Саакашвілі спровокував своїми заявами скандал в Грузії, заявивши, що грузинський уряд нелегітимний .

Грузія передала Україні через українського посла і грузинського міністра закордонних справ стурбованість заявами глави Саакашвілі.

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