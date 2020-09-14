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14 вересня 2020, понеділок, 10:29 19
Кабмін 2020-09-14T12:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2021, – представник Кабміну в Раді Мокан

Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2021, – представник Кабміну в Раді Мокан

Анна Рудык
Кабмін, Кабінет Міністрів України, Держбюджет, Кабінет Міністрів, Держбюджет-2021
Гривня
Гривня

Кабінет Міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік з закладеним курсом в районі 29 UAH/USD.

Про це представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні вранці на позачерговому засіданні Кабмін прийняв проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021". Прийняття проєкту бюджету урядом відбулося згідно з графіком бюджетного процесу - до 15 вересня документ повинен бути переданий на розгляд Верховної Ради", - написав він.

За словами Мокана, уряд також схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

У ньому, зокрема, йдеться про необхідність заходів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень і зниження податкового боргу, а також стимулювання економічної активності суб'єктів господарювання в умовах триваючого карантину.

Також Кабмін прийняв проєкт закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" щодо врегулювання ряду питань, пов'язаних з підготовкою проєкту закону про Державний бюджет України на 2021-й рік.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що середня зарплата в Україні може збільшитися до 15 тис. гривень до 2022 року за оптимістичним сценарієм.

Також заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев розповів, що бюджет 2021 року буде сконцентрований на соціальному напрямку

 
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Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2021, – представник Кабміну в Раді Мокан
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