Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2021, – представник Кабміну в Раді Мокан

Кабінет Міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік з закладеним курсом в районі 29 UAH\/USD. Про це представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Сьогодні вранці на позачерговому засіданні Кабмін прийняв проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021". Прийняття проєкту бюджету урядом відбулося згідно з графіком бюджетного процесу - до 15 вересня документ повинен бути переданий на розгляд Верховної Ради", - написав він. За словами Мокана, уряд також схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень". У ньому, зокрема, йдеться про необхідність заходів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень і зниження податкового боргу, а також стимулювання економічної активності суб'єктів господарювання в умовах триваючого карантину. Також Кабмін прийняв проєкт закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" щодо врегулювання ряду питань, пов'язаних з підготовкою проєкту закону про Державний бюджет України на 2021-й рік. Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що середня зарплата в Україні може збільшитися до 15 тис. гривень до 2022 року за оптимістичним сценарієм. Також заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев розповів, що бюджет 2021 року буде сконцентрований на соціальному напрямку.