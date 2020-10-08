В Одесі ще один медичний заклад займеться госпіталізацією пацієнтів з COVID-19

Влада Одеси ухвалила рішення розгорнути додаткові 100 ліжок для людей з коронавірусною інфекцією COVID-19 у той час, як в Україні вперше з початку пандемії виявили понад 5 тис. нових випадків зараження за добу. Як передають Українські Новини, про це в четвер, 8 жовтня, пише пресслужба Одеської міської ради. Нові місця для пацієнтів з COVID-19 планують обладнати в міській лікарні №8. Повідомляється, що Управлінню капітального будівництва Одеси вже доручили зайнятися проєктом для реалізації такого закладу медичним киснем і його розведенням по палатах. "Попередньо планується перепрофілювання 90 ліжок для лікування пацієнтів з COVID-19, а також додатково 10 ліжок інтенсивної терапії", - йдеться в повідомленні. Крім того, в міській раді велося обговорення розробки маршруту пацієнта і зонування приміщень лікарні для поділу потоку майбутнім пацієнтів. У міській раді нагадали, що сьогодні в Одесі госпіталізацію, прийом і лікування пацієнтів з COVID-19 здійснюють такі медичні установи: Міська клінічна інфекційна лікарня; Міська клінічна лікарня №1; Міська лікарня №5; Дитяча міська лікарня №3; Пологовий будинок №2; Міська клінічна лікарня №10 (почала прийом пацієнтів з коронавірусом 8 жовтня). Як повідомляли Українські Новини, в Одесі не залишилося лікарень, де могли б приймати людей з коронавірусною інфекцією. Крім того, Одеському обласному клінічному медичному центрі закінчується кисень, необхідний для хворих на коронавірус.