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08 жовтня 2020, четвер, 19:16 4
Суспільство 2020-10-08T20:00:02+03:00
Українські Новини
В Одесі ще один медичний заклад займеться госпіталізацією пацієнтів з COVID-19

В Одесі ще один медичний заклад займеться госпіталізацією пацієнтів з COVID-19

Константин Долгий
одеська область, Одеса, Епідемія коронавірусу, Пандемія коронавірусу, Коронавірус в Одеській області, опорні лікарні
Члени одеської міськради в міській лікарні №8. Фото: Одеська міська рада
Члени одеської міськради в міській лікарні №8. Фото: Одеська міська рада

Влада Одеси ухвалила рішення розгорнути додаткові 100 ліжок для людей з коронавірусною інфекцією COVID-19 у той час, як в Україні вперше з початку пандемії виявили понад 5 тис. нових випадків зараження за добу.

Як передають Українські Новини, про це в четвер, 8 жовтня, пише пресслужба Одеської міської ради.

Нові місця для пацієнтів з COVID-19 планують обладнати в міській лікарні №8. Повідомляється, що Управлінню капітального будівництва Одеси вже доручили зайнятися проєктом для реалізації такого закладу медичним киснем і його розведенням по палатах.

"Попередньо планується перепрофілювання 90 ліжок для лікування пацієнтів з COVID-19, а також додатково 10 ліжок інтенсивної терапії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в міській раді велося обговорення розробки маршруту пацієнта і зонування приміщень лікарні для поділу потоку майбутнім пацієнтів.

У міській раді нагадали, що сьогодні в Одесі госпіталізацію, прийом і лікування пацієнтів з COVID-19 здійснюють такі медичні установи:

  • Міська клінічна інфекційна лікарня;
  • Міська клінічна лікарня №1;
  • Міська лікарня №5;
  • Дитяча міська лікарня №3;
  • Пологовий будинок №2;
  • Міська клінічна лікарня №10 (почала прийом пацієнтів з коронавірусом 8 жовтня).

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі не залишилося лікарень, де могли б приймати людей з коронавірусною інфекцією.

Крім того, Одеському обласному клінічному медичному центрі закінчується кисень, необхідний для хворих на коронавірус.

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