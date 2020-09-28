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28 вересня 2020, понеділок, 17:46 6
Суспільство 2020-09-28T18:45:02+03:00
Українські Новини
Двомісячна дитина з Одеси захворіла на коронавірус

Двомісячна дитина з Одеси захворіла на коронавірус

Константин Долгий
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Немовля. Фото: pixabay
Немовля. Фото: pixabay

В Одесі діагноз COVID-19 поставили сімом дітям у той час, як за минулу добу Міністерство охорони здоров'я провело в три рази менше ПЛР і ІФА тестів, ніж днем раніше,

Як передають Українські Новини, про це йдеться на сайті Одеської міської ради.

Так, коронавірусом заразився малюк, якому виповнилося всього 2 місяці. Повідомляється, що його перевели на амбулаторне лікування.

Крім нього, COVID-19 виявили ще у шістьох дітей у віці до 15 років. Вони так само як і хворий малюк проходять лікування вдома під наглядом медиків.

У міській раді відзначили, що всього за минулу добу в Одесі виявили 101 новий випадок зараження коронавірусом. Ще стільки ж випадків зафіксували в Одеській області.

Всього з початку пандемії в Одеській області підтверджено 13 075 випадків зараження, з них 5 406 - жителі обласного центру.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Лабораторний центр МОЗ в Одеській області сповістив про вичерпання запасів тестів для виявлення зараження коронавірусом нового типу SARS-CoV-2.

Тим часом тернопільські лікарі показали знімки, на яких можна побачити зміни легенів пацієнтів у результаті ураження коронавірусом.

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