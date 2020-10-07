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07 жовтня 2020, середа, 20:54 7
Суспільство 2020-10-07T21:30:01+03:00
Українські Новини
Без медичного кисню можуть залишитися пацієнти однієї з лікарень Одеси, - ЗМІ

Без медичного кисню можуть залишитися пацієнти однієї з лікарень Одеси, - ЗМІ

Константин Долгий
одеська область, Одеса, Лікарні, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Постачання кисню, Коронавірус в Одеській області, опорні лікарні
Кисневий концентратор. Фото: depositphotos.com
Кисневий концентратор. Фото: depositphotos.com

В Одеському обласному клінічному медичному центрі закінчується кисень, необхідний для хворих коронавірусів у той час, як в Україні знову зросла кількість пацієнтів з COVID-19, яким потрібна госпіталізація.

Як передають Українські Новини, про це в середу, 7 жовтня, пише ТСН.

Як розповів кореспондентам ТСН головний лікар лікарні, яка є опорною для пацієнтів з коронавірусною інфекцією з усієї області, запасів медичного кисню вистачить до кінця тижня.

"З наступного понеділка постачальник кисню не продовжує договір з Одеською областю, оскільки підприємству не вистачає потужностей для виробництва", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ще однією проблемою Одеси є майже повна заповненість медичних установ першої лінії пацієнтами з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі не залишилося лікарень, де могли б взяти людей з коронавірусною інфекцією, – лікарні відмовляють в госпіталізації, посилаючись на повну завантаженість ліжок, які призначені для пацієнтів з коронавірусом.

Крім того, в Одеській області були повністю вичерпані запаси тестів для виявлення зараження коронавірусів нового типу SARS-CoV-2.

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