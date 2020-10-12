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12 жовтня 2020, понеділок, 13:46 6
Суспільство 2020-10-12T14:45:02+03:00
Українські Новини
Коронавірусом заразився голова Одеської ОДА Куций

Коронавірусом заразився голова Одеської ОДА Куций

Константин Долгий
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Максим Куций. Фото: Facebook/Максим Куций
Максим Куций. Фото: Facebook/Максим Куций

Зараження коронавірусом нового типу підтвердили у глави Одеської ОДА Максима Куцого у той час, як директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вилікувався від COVID-19.

Як передають Українські Новини, про це Куций заявив в понеділок, 12 жовтня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Лабораторний центр МОЗ підтвердив у мене наявність COVID-19.  Маю позитивну динаміку і продовжую працювати - тепер в дистанційному форматі", - написав глава Одеської ОДА.

Він також звернув увагу всіх людей, які контактували з ним останнім часом, про необхідність пройти ПЛР-тестування на наявність коронавірусної інфекції.

"Ситуація з поширенням коронавірусу зараз дуже непроста. Наші медики працюють без відпочинку, тому заради них і заради своїх близьких - дотримуйтесь правил безпеки", - зазначив Куций.

Як повідомляли Українські Новини, про зараження коронавірусом нового типу заявив мер Умані Олександр Цебрій.

Також в Житомирській області діагноз коронавірусна інфекція COVID-19 поставили голові обласної ради Володимиру Ширмі.

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