Києво-Могилянська академія в основному перейшла на "дистанційку" з початку вересня

Національний університет "Києво-Могилянська академія" в основному перейшов на дистанційне навчання з 1 вересня, тоді як Міносвіти просить перевести учнів на "дистанційку" на 2 тижні. Про це віцепрезидент з науково-педагогічної роботи Василь Ожоган повідомив Українським Новинам. "З 1 вересня була дистанційна форма навчання, але на факультеті природничих наук - поєднання дистанційної та очної. Тобто, онлайн і офлайн", — сказав він. Раніше виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет пообіцяв, що студентів не будуть примусово виселяти з гуртожитків через карантин. Ожоган підкреслив, що поки що академія не отримала офіційний документ Міносвіти з рекомендаціями про проживання студентів у гуртожитках. "Деякі студенти працюють, деякі не зможуть поїхати додому ... Хтось живе дуже далеко, хтось з тимчасово окупованих територій, з Криму ... Треба буде обговорювати цей момент зі студентами та прийняти виважені рішення ... Про те, що хтось говорить, що будуть виселяти — нехай спробують це зробити. Не все так просто", — додав Ожоган. Як повідомляли Українські Новини, Київський національний університет ім. Т. Шевченка перейшов на дистанційне навчання до 23 жовтня у зв'язку з зростанням захворюваності на коронавірус. Раніше в Черкаській області навчальні заклади цілого району закрили на карантин через COVID-19.