Києво-Могилянська академія в основному перейшла на "дистанційку" з початку вересня

Національний університет "Києво-Могилянська академія" в основному перейшов на дистанційне навчання з 1 вересня, тоді як Міносвіти просить перевести учнів на "дистанційку" на 2 тижні

Про це віцепрезидент з науково-педагогічної роботи Василь Ожоган повідомив Українським Новинам.

"З 1 вересня була дистанційна форма навчання, але на факультеті природничих наук - поєднання дистанційної та очної. Тобто, онлайн і офлайн", — сказав він.

Раніше виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет пообіцяв, що студентів не будуть примусово виселяти з гуртожитків через карантин.

Ожоган підкреслив, що поки що академія не отримала офіційний документ Міносвіти з рекомендаціями про проживання студентів у гуртожитках.

"Деякі студенти працюють, деякі не зможуть поїхати додому ... Хтось живе дуже далеко, хтось з тимчасово окупованих територій, з Криму ... Треба буде обговорювати цей момент зі студентами та прийняти виважені рішення ... Про те, що хтось говорить, що будуть виселяти — нехай спробують це зробити. Не все так просто", — додав Ожоган.

Як повідомляли Українські Новини, Київський національний університет ім. Т. Шевченка перейшов на дистанційне навчання до 23 жовтня у зв'язку з зростанням захворюваності на коронавірус.

Раніше в Черкаській області навчальні заклади цілого району закрили на карантин через COVID-19.

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