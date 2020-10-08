Всіх студентів університету імені Шевченка відправили на карантин

той час, як Україна 5 397 нових випадків коронавірусу і 93 смерті за добу . Київський національний університет імені Тараса Шевченка закривається на карантин з 8 по 23 жовтня в зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 у

Про це сказано в повідомленні на сайті університету.

Згідно з розпорядженням ректора Леоніда Гурбенського, всіх студентів переводять на дистанційне навчання.

"У зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус інфекцією, і з метою запобігання захворюванням в колективі КНУ Університет з 8.10.2020 по 23.10.2020 переводить навчання з аудиторних форм на використання технологій дистанційного навчання", - заявили в університеті.

Covid-19 в КНУ

Як повідомляли Українськi Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 6 жовтня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 422 осіб до 25 896, померлих - на 11 до 453.

Також кількість хворих коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області 7 жовтня по порівнянні з попередньою добою збільшилася на 199 осіб до 10 490, померлих - на 4 до 213, однак, згідно з повідомленням на сайті Київської обласної державної адміністрації, за звітну добу повідомлень про летальні випадки не надходило.

Тим часом в Україні кількість госпіталізованих з коронавірусів різко зросла.

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