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08 жовтня 2020, четвер, 14:52 8
Суспільство 2020-10-08T17:15:03+03:00
Українські Новини
Всіх студентів університету імені Шевченка відправили на карантин

Всіх студентів університету імені Шевченка відправили на карантин

Надежда Комендантова
Карантин, Дистанційне навчання, КНУ
КНУ ім. Шевченка.
КНУ ім. Шевченка.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка закривається на карантин з 8 по 23 жовтня в зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 у той час, як Україна 5 397 нових випадків коронавірусу і 93 смерті за добу.

Про це сказано в повідомленні на сайті університету. 

Згідно з розпорядженням ректора Леоніда Гурбенського, всіх студентів переводять на дистанційне навчання.

"У зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус інфекцією, і з метою запобігання захворюванням в колективі КНУ Університет з 8.10.2020 по 23.10.2020 переводить навчання з аудиторних форм на використання технологій дистанційного навчання", - заявили в університеті.

Covid-19 в КНУCovid-19 в КНУ

Як повідомляли Українськi Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 6 жовтня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 422 осіб до 25 896, померлих - на 11 до 453.

Також кількість хворих коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області 7 жовтня по порівнянні з попередньою добою збільшилася на 199 осіб до 10 490, померлих - на 4 до 213, однак, згідно з повідомленням на сайті Київської обласної державної адміністрації, за звітну добу повідомлень про летальні випадки не надходило.

Тим часом в Україні кількість госпіталізованих з коронавірусів різко зросла.

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