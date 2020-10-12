підписатися на розсилку
28 28.41
32.85 33.45
˟
ONLINE
12.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Днепропетровской области и города Днипра"

12 жовтня 2020, понеділок, 09:55 18
Суспільство 2020-10-12T11:31:13+03:00
Українські Новини
Рекомендація є, але виселяти необов'язково. У МОН розповіли, що буде зі студентами в гуртожитках

Рекомендація є, але виселяти необов'язково. У МОН розповіли, що буде зі студентами в гуртожитках

Кира Молчанова
МОН, Карантин, Гуртожиток, Коронавірус, коронавірус в Україні, Дистанційне навчання, Сергій Шкарлет
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Оскільки вузи переводяться на дистанційне навчання через карантин, постає питання стосовно того, що буде зі студентами в гуртожитках. У Міністерстві освіти пояснили, що примусово виселяти їх ніхто не буде.

Про це заявив виконуючий обов'язки міністра освіти та науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram.

"Запевняю, що ніхто не буде примусово виселяти вас з гуртожитків (і я обов'язково буду відзначати з цієї позиції на засіданнях комісії ТЕБ та НС та Уряду). Хоча саме гуртожитки сьогодні є одним з місць потенційної небезпеки поширення коронавірусу", - повідомив Шкарлет.

Міністр пояснив, що Міносвіти тільки рекомендувало відправляти студентів додому (крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів з тимчасово окупованих територій, "червоних" карантинних зон та інших), але наказу виселяти не було.

"Прошу поставитися до рекомендацій не емоційно, а з урахуванням реалій сьогоднішньої небезпеки поширення пандемії. Ці заходи є виключно превентивними, для зниження ризиків захворюваності, з урахуванням того факту, що в гуртожитках фізично неможливо дотримуватися вимог дистанціювання (загальні кімнати, місця загального користування: кухні, душові кімнати й т.д.)", - підсумував Шкарлет.

Як повідомляли Українські Новини, 11 жовтня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 4 420 до 265 454, кількість померлих від захворювання - на 43 людини до 5 015.

Крім того, школярі, які не мають ноутбуків і комп'ютерів, теж можуть навчатися дистанційно за допомогою роздруківок, а контролювати їх роботу вчителі повинні по телефону.

Більше новин про: МОН Карантин Гуртожиток Коронавірус коронавірус в Україні Дистанційне навчання Сергій Шкарлет

1,9 тис. осіб з тимчасово окупованих територій цьо...
Україна на карантині 214 днів. Які обмеження діють...
У навчальному центрі ЗСУ "Десна" прогримів вибух: ...
Кількість нових випадків коронавірусу у неділю зни...
Зеленський пригрозив звільнити Венедіктову, якщо до кінця року не буде "посадок"
Кількість нових випадків коронавірусу у неділю знизилася: 4 420 хворих за добу
Новини
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
У МОЗ назвали регіони, де був зафіксований найбільший приріст хворих на COVID-19 за добу 11:01
У МОЗ заявили про посилення адаптатованого карантину: чи буде повний локдаун 11:00
Депутат Бужанський викликає в.о. директора ДБР в Раду, щоб з'ясувати чому Порошенка більше не запрошують на допити 10:59
Після вихідних долар і євро почали дорожчати. Курс валют на 12 жовтня 10:52
більше новин
Хлібокомбінат COOP Україна в Чернівецькій області у першому півріччі 2020 року виробив хлібобулочної продукції на 3,3 млн грн 09:55
COOP Україна в Чернігівській області збільшила до 20 тис грн соцвиплати своїм співробітникам з нагоди народження дитини 10:13
Харківська міськрада спростувала чутки про погіршення здоров'я Геннадія Кернеса 08:31
Геннадий Кернес. Фото: facebook.com/gennadykernes/
Терехов приховує, що Кернес у важкому стані і не може розмовляти, — Родзинський 13:39
Роман Гах від "Слуги народу" перемагає "динозаврів" в Борщагівській ОТГ, - експерт 15:58
більше новин
Верховний Суд визначив, що Президент зобов'язаний розмовляти тільки державною мовою 08:20
Завтра президент Польщі Дуда відвідає Україну вперше з 2017 року 17:00
Міносвіти просить перевести дітей на дистанційне навчання на 2 тижні 22:41
Перенесення канікул в школах," дистанційка" в внз та обмеження роботи кафе. Як посилять карантин 18:00
У Києві почала падати захворюваність і смертність від COVID-19 12:09 Інфографіка
більше новин
Україна на карантині 214 днів. Які обмеження діють в епідзонах
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok