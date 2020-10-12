Рекомендація є, але виселяти необов'язково. У МОН розповіли, що буде зі студентами в гуртожитках

Оскільки вузи переводяться на дистанційне навчання через карантин, постає питання стосовно того, що буде зі студентами в гуртожитках. У Міністерстві освіти пояснили, що примусово виселяти їх ніхто не буде.

Про це заявив виконуючий обов'язки міністра освіти та науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram.

"Запевняю, що ніхто не буде примусово виселяти вас з гуртожитків (і я обов'язково буду відзначати з цієї позиції на засіданнях комісії ТЕБ та НС та Уряду). Хоча саме гуртожитки сьогодні є одним з місць потенційної небезпеки поширення коронавірусу", - повідомив Шкарлет.

Міністр пояснив, що Міносвіти тільки рекомендувало відправляти студентів додому (крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів з тимчасово окупованих територій, "червоних" карантинних зон та інших), але наказу виселяти не було.

"Прошу поставитися до рекомендацій не емоційно, а з урахуванням реалій сьогоднішньої небезпеки поширення пандемії. Ці заходи є виключно превентивними, для зниження ризиків захворюваності, з урахуванням того факту, що в гуртожитках фізично неможливо дотримуватися вимог дистанціювання (загальні кімнати, місця загального користування: кухні, душові кімнати й т.д.)", - підсумував Шкарлет.

Як повідомляли Українські Новини, 11 жовтня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 4 420 до 265 454, кількість померлих від захворювання - на 43 людини до 5 015.

Крім того, школярі, які не мають ноутбуків і комп'ютерів, теж можуть навчатися дистанційно за допомогою роздруківок, а контролювати їх роботу вчителі повинні по телефону.

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