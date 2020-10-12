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12 жовтня 2020, понеділок, 17:54 5
Суспільство 2020-10-12T19:00:04+03:00
Українські Новини
На Дніпровській набережній у Києві на кілька днів частково обмежать рух

На Дніпровській набережній у Києві на кілька днів частково обмежать рух

Александр Савич
Обмеження руху транспорту, перекриття руху, Ремонт дороги, Дніпровська набережна
Ремонт дороги. Фото: pixabay
Ремонт дороги. Фото: pixabay

В столиці частково обмежать рух на ділянках Дніпровської набережної на кілька днів після того, як частково обмежили руху на Дніпровському узвозі в Києві. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА), повідомляють Українські Новини.

Зазначається, що 13-14 жовтня та 14-15 жовтня буде обмежено рух транспорту на ділянках Дніпровської набережної.

"Шляховики будуть встановлювати верхні шари асфальтобетонного покриття в рамках реконструкції транспортної розв'язки на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності.

Так, рух обмежать:

"з 6:00 13 жовтня до 6:00 14 жовтня - від Русанівського каналу до проспекту Тичини.

з 6:00 14 жовтня до 6:00 15 жовтня - від проспекту Тичини до Русанівського каналу", - повідомляють в КМДА.

Як повідомляли Українські новини, у Києві на 2 тижні частково обмежили рух на проспекті Степана Бандери.

Також в столиці частково обмежено рух транспорту на Південному мосту і на вулиці Бульварно-Кудрявській, де також проходять ремонтні роботи.

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