На Дніпровській набережній у Києві на кілька днів частково обмежать рух

В столиці частково обмежать рух на ділянках Дніпровської набережної на кілька днів після того, як частково обмежили руху на Дніпровському узвозі в Києві Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА), повідомляють Українські Новини.

Зазначається, що 13-14 жовтня та 14-15 жовтня буде обмежено рух транспорту на ділянках Дніпровської набережної.

"Шляховики будуть встановлювати верхні шари асфальтобетонного покриття в рамках реконструкції транспортної розв'язки на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності.

Так, рух обмежать:

"з 6:00 13 жовтня до 6:00 14 жовтня - від Русанівського каналу до проспекту Тичини.

з 6:00 14 жовтня до 6:00 15 жовтня - від проспекту Тичини до Русанівського каналу", - повідомляють в КМДА.

Як повідомляли Українські новини, у Києві на 2 тижні частково обмежили рух на проспекті Степана Бандери.

Також в столиці частково обмежено рух транспорту на Південному мосту і на вулиці Бульварно-Кудрявській, де також проходять ремонтні роботи.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини