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29 вересня 2020, вівторок, 09:30 12
Суспільство 2020-09-29T12:00:04+03:00
Українські Новини
У Києві на Південному мосту обмежили рух на два тижні

У Києві на Південному мосту обмежили рух на два тижні

Анна Рудык
Ремонт доріг, Київавтодор, Обмеження руху, Південний міст
Південний міст. Фото: Вікіпедія
Південний міст. Фото: Вікіпедія

Відсьогодні в Києві по Південному мосту обмежили рух до 15 жовтня у той час, як до 27 жовтня в Києві частково обмежили рух на вулиці Бульварно-Кудрявській. Про це йдеться в повідомленні КК "Київавтодор", передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що на Південному мосту починається новий етап оновлення опор.

"На Південному мосту починається новий етап оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів. Працюємо в напрямку просп. Бажана. Протягом 29 вересня будуть виконуватися роботи й на частині в напрямку Наддніпрянського шосе", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час робіт рух частково обмежено (крайній правій смузі). Також в корпорації перепрошують за незручності.

Південний міст. Карта: КиївавтодорПівденний міст. Карта: Київавтодор

Як повідомляли Українські Новини, з 26 вересня до 11 жовтня в столиці частково обмежать рух на проспекті Лобановського у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.

Також з 9:00 9 вересня до 5 жовтня буде частково обмежено рух на вулиці Бальзака в Києві через ремонт дорожнього покриття.

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