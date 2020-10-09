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09 жовтня 2020, пʼятниця, 17:23 6
Суспільство 2020-10-09T18:15:02+03:00
Українські Новини
На Дніпровському узвозі в Києві на місяць частково обмежать рух

На Дніпровському узвозі в Києві на місяць частково обмежать рух

Александр Савич
Київ, Ремонт доріг, Київавтодор, Обмеження руху
На Дніпровському узвозі в Києві частково обмежать рух. Фото: kievvlast.com.ua
На Дніпровському узвозі в Києві частково обмежать рух. Фото: kievvlast.com.ua

В Києві частково обмежать рух на Дніпровському узвозі до 15 листопада через ремонтні роботи у той час, як в столиці також до 20 жовтня діє обмеження руху на проспекті Степана Бандери. Про це повідомляє КМДА.

Так, рух автомобілів на Дніпровському узвозі в Києві буде частково обмежено з 12 жовтня до 15 листопада у зв'язку з ремонтними роботами.

"Починається новий етап ремонту бетонних конструкцій естакадного з'їзду з Дніпровського спуску на Набережне шосе.

Під час робіт рух під естакадою в напрямку Поштової площі буде обмежено в першій смузі.

У комунальній корпорації перепрошують за незручності ", - повідомляють в КМДА.

На Дніпровському узвозі в Києві частково обмежать рух на місяць. Карта: КМДАНа Дніпровському узвозі в Києві частково обмежать рух на місяць. Карта: КМДА

Як повідомляли Українські Новини, до 27 жовтня в столиці частково обмежили рух на вулиці Бульварно-Кудрявській.

Крім того, обмежено рух в Києві також і на Південному мосту, де починається новий етап оновлення опор.

Також в Шевченківському районі Києва до 20 жовтня рух частково обмежено на вулиці Бакинській, де оновлюють покриття.

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