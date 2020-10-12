У ЄС ухвалили остаточне рішення щодо загальноєвропейського карантину і закриття кордонів через COVID-19

Європейський союз не стане вводити загальний карантин на своїй території, тоді як в Сполучених Штатах Америки заявили про швидке настання третьої хвилі поширення коронавірусу

Про це заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, пише РБК-Україна.

З її слів, була розроблена єдина система класифікації європейських країн щодо ситуації з поширенням коронавірусу нового типу серед населення.

Так, регіони Європейського союзу будуть ділити на "червону", "помаранчеву" і "зелену" зони ризику, пов'язаний з пандемією COVID-19. Глава Єврокомісії зазначила, що ця система має в своїй основі загальні вимоги і критерії, що дозволить спростити пересування громадян з однієї країни в іншу.

При цьому вона підкреслила, що Європейський союз не стане закривати свої кордони на фоні стрімкого погіршення ситуації з поширенням COVID-19 в більшості держав ЄС.

Згідно з даними сервісу Worldometer, з початку пандемії в Європі (в тому числі з Російською Федерацією) було виявлено 6 081 670 випадків зараження коронавірусом нового типу. Від COVID-19 померли 231 290 осіб. Подолати захворювання змогли 3 038 604 жителі Європи.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Словаччині міністерство охорони здоров'я попросило армію надати підтримку лікарям в стримуванні і встановленні контролю над поширенням COVID-19 серед населення.

Також повідомлялося, що влада Білорусі заявила про початок другої хвилі поширення коронавірусу.

Крім того, через погіршення епідеміологічної ситуації уряд Чехії запровадив режим надзвичайного стану строком на 30 днів.

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