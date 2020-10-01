Третя хвиля коронавірусу може початися в США найближчим часом

В Сполучених Штатах Америки заявили про можливий початок третьої хвилі поширення коронавірусу у найближчий період у той час, як в Італії вперше з квітневого піку за добу виявили більше 2 тисяч нових випадків зараження COVID-19

Як передають Українські Новини, про це пише INTVua.

На сьогодні, кількість щоденних нових випадків зараження коронавірусів зросла більш ніж на 30% з 9 вересня, коли в США був зафіксований найменший рівень захворюваності.

"Центри з контролю і профілактики захворювань провели дослідження по всій країні та прийшли до висновку, що 90% населення США залишаються уразливими перед коронавірусів", - йдеться в повідомленні.

Зараз вірус отримав шанс поширюватися по країні через політизацію носіння захисних масок і рішення влади деяких штатів.

При цьому фахівці стверджують, що нова хвиля коронавірусу буде в рази сильніше, ніж у квітні та червні. Причиною цьому послужить холодна погода, через що люди будуть більше збирати в закритих приміщеннях, де вірус буде поширюватися швидше.

Як повідомляли Українські Новини, в Іспанії уряд і адміністрація автономного співтовариства Мадрид прийшли до домовленостей про посилення обмежень в столиці через коронавірус.

Тим часом уряд Чехії схвалив пропозицію міністра охорони здоров'я Романа Примули щодо введення режиму надзвичайного стану з 5 жовтня.

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