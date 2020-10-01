підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
01 жовтня 2020, четвер, 22:48 9
Америка 2020-10-01T23:45:02+03:00
Українські Новини
Третя хвиля коронавірусу може початися в США найближчим часом

Третя хвиля коронавірусу може початися в США найближчим часом

Константин Долгий
Коронавірус, Коронавірус в США, Пандемія коронавірусу, Третя хвиля коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

В Сполучених Штатах Америки заявили про можливий початок третьої хвилі поширення коронавірусу у найближчий період у той час, як в Італії вперше з квітневого піку за добу виявили більше 2 тисяч нових випадків зараження COVID-19 

Як передають Українські Новини, про це пише INTVua.

На сьогодні, кількість щоденних нових випадків зараження коронавірусів зросла більш ніж на 30% з 9 вересня, коли в США був зафіксований найменший рівень захворюваності.

"Центри з контролю і профілактики захворювань провели дослідження по всій країні та прийшли до висновку, що 90% населення США залишаються уразливими перед коронавірусів", - йдеться в повідомленні.

Зараз вірус отримав шанс поширюватися по країні через політизацію носіння захисних масок і рішення влади деяких штатів.

При цьому фахівці стверджують, що нова хвиля коронавірусу буде в рази сильніше, ніж у квітні та червні. Причиною цьому послужить холодна погода, через що люди будуть більше збирати в закритих приміщеннях, де вірус буде поширюватися швидше.

Як повідомляли Українські Новини, в Іспанії уряд і адміністрація автономного співтовариства Мадрид прийшли до домовленостей про посилення обмежень в столиці через коронавірус.

Тим часом уряд Чехії схвалив пропозицію міністра охорони здоров'я Романа Примули щодо введення режиму надзвичайного стану з 5 жовтня.

Більше новин про: Коронавірус Коронавірус в США Пандемія коронавірусу Третя хвиля коронавірусу

Київ залишився в "жовтій" зоні, а Канів перевели в "червону". В Україні оновили карантинне зонування
Посольство Білорусі закликало Україну не втручатися у внутрішні справи країни
Новини
Якої погоди чекати українцям в жовтні. Прогноз синоптиків на місяць 00:00
Зеленський заявив про посуху в трьох областях України і пообіцяв допомогу фермерам 23:30
У Краматорську сьогодні пронеслася сильна пилова буря 23:07
У Луганській області евакуюють ще одне село - Олександрівку 22:50
Третя хвиля коронавірусу може початися в США найближчим часом 22:48
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Сергій Притула. Фото: politeka.net
Блогер звинуватив шоумена Притулу в піарі на сліпих 14:23 Відео
Голова ДніпрОДА Бондаренко і голова облради Олійник водять за ніс Президента, - ЗМІ 13:47
Кучеренко заявив, що знає як позбутися транспортного колапсу в Києві 19:43
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Українська асоціація районних та обласних рад напрацювала 17 повноважень, які могли б виконувати районні ради 17:04
Гривня продовжує падати. Офіційний курс на п'ятницю та вихідні 16:34
З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фари вдень 07:22
Кабмін розподілив гроші з Фонду боротьби з COVID-19. Куди пішли десятки мільярдів гривень 11:38 Документ
більше новин
Словенія дозволила українцям в'їзд без проходження карантину при пред'явленні негативного тесту на COVID-19
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok